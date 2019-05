Meer privacy en minder blauw is de toekomst van Facebook

Erken halfhartig je eigen zwakte en verbluf iedereen door er juist je kracht van te maken. Zoiets moet Mark Zuckerberg gedacht hebben toen hij besloot privacy voortaan centraal te stellen bij ‘zijn’ Facebook. Zijn toespraak in Californië op de jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars van het bedrijf stond vrijwel geheel in het teken van privacy en de digitale, beschermde woonkamer die Facebook wil worden.

Mensen voelen zich beter thuis in kleinere, beschermde gemeenschappen van mensen die ze ook in het echt kennen, is het nieuwe inzicht van Zuckerberg. De topman denkt daarbij aan familie, vrienden of mensen met dezelfde interesses of vrijetijdsbesteding. Daarom wordt Facebook anders ingericht. De nadruk komt veel meer te liggen op het communiceren met de mensen die dicht bij de gebruiker staan. De chatfunctie wordt belangrijker, sneller en kan voortaan gebruikt worden om ook te communiceren met mensen die actief zijn op Instagram of WhatsApp, de twee andere sociale mediabedrijven die Facebook exploiteert.

Commerciële boodschappen Groepen, waarin bijvoorbeeld hardloopfans of vogelliefhebbers elkaar vinden, gaan prominenter deel uitmaken van het sociale platform. Nieuwsberichten en commerciële boodschappen krijgen een minder belangrijke plek. Om de verandering te markeren, verdwijnt het bekende blauw uit het uiterlijk. Privacy wordt vanaf nu op geen enkel moment uit het oog verloren, verzekerde Zuckerberg zijn publiek. Hij gebruikte daarbij frases als ‘privacy geeft ons de vrijheid onszelf te zijn’ en ‘toekomst is privé’. Overtuigender is dat Zuckerberg toezegde privacy te verankeren in de technische structuur van Facebook, en dat het ook voor ontwikkelaars een stuk moeilijker zal worden te werken met de persoonlijke data van gebruikers. Conversaties worden niet langer voor altijd opgeslagen. Ook hoopgevend was dat hij Whats­App noemde als lichtend voorbeeld voor Facebook als het om privacy gaat. Dat in 2014 gekochte collegabedrijf heeft al sinds jaar en dag privacy hoog in het vaandel staan, inclusief versleutelde conversaties.

Cambridge Analytica Zuckerberg kon niet voorbijgaan aan het feit dat Facebook een allesbehalve goed imago heeft als het om privacy gaat. Hij benadrukte dat hij zich vol toewijding richt op de omslag die Facebook gaat maken. Toch blijft het knagen. Is Zuckerberg plotseling tot een voorvechter van privacy verworden omdat hij er zelf in gelooft of simpelweg omdat hij niet anders kan? Tot voor kort ging de techgigant zo slordig met privacy om dat Cambridge Analytica van 87 miljoen facebookgebruikers data in handen kreeg. Dit bedrijf plaatste aan de hand van deze data gerichte politieke advertenties op Facebook, onder meer ten bate van toen nog presidentskandidaat Donald Trump. Sinds dit alles vorig jaar maart bekend werd, kwam het ene na het andere dataschandaal over Facebook naar buiten. Het heeft ertoe geleid dat in de Verenigde Staten inmiddels een wet in de maak is om online privacy beter te bewaken. Ook kan Facebook rekenen op een boete van tussen de 3 en 5 miljard euro van de Amerikaanse Federal Trade Commission. En het bedrijf is in ongenade gevallen bij veel gebruikers.

Externe experts Noodgewongen of niet, Zuckerberg gaat wel op een andere manier te werk bij het verinnerlijken van privacy. In plaats van dat Facebook op eigen houtje de organisatie en de technische infrastructuur verandert, belooft het bedrijf in gesprek te gaan met externe experts en overheden over wat de beste manier is om privacy te waarborgen. De keuze voor minder blauw en meer wit en grijs maakte Zuckerberg wel nog even zonder inspraak van buiten.

