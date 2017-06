Meer omzet maar ook meer schandalen voor Uber

Gautam Gupta, de financiële topman van taxidienst Uber, kan vast zijn bureau leeghalen. Hij vertrekt naar een ander bedrijf. Op dat bureau laat hij in ieder geval een ferme rekening achter. In de eerste maanden van dit jaar boekte Uber 708 miljoen dollar verlies.

Dat bedrag lijkt reusachtig, maar toch verbeteren de financiële resultaten van het bedrijf nog steeds, zij het mondjesmaat. In de laatste maanden van vorig jaar bedroeg het verlies nog 991 miljoen dollar.

De cijfers zijn verspreid via The Wall Street Journal. Uber is niet beursgenoteerd en hoeft geen resultaten te delen. Maar het bedrijf overweegt een beursgang. Een tipje van de financiële sluier oplichten, helpt om potentiële nieuwe investeerders wat te kietelen.

Schandalen

De omzet ging begin dit jaar omhoog naar 3,4 miljard dollar. Dat is bijna een vijfde meer dan het vierde kwartaal van 2016. De groei zwakt wel flink af. In de laatste maanden van vorig jaar steeg de omzet nog met 74 procent. Dat het bedrijf minder hard groeit, is trouwens niet raar. Uber wordt al tijden geplaagd door schandalen.

Dit jaar alleen al vluchtte er een dozijn bestuurders en managers weg. Verder stalden twee grote investeerders hun centen elders. Zij schrokken van berichten over seksuele intimidatie bij het bedrijf.

Uber werd eerder deze maand ook nog gedagvaard in Amerika. Naar verluidt gebruikte het bedrijf zijn Greyball-software om opsporingsambtenaren te misleiden in steden waar de taxidienst illegaal is. Op steeds meer plaatsen mag de start-up niet meer, of nog slechts gedeeltelijk, opereren. In Nederland is Uberpop illegaal. De amateurchauffeurs hielden zich niet aan taxiwetgeving.

Maar alle misstanden en tegenvallers verbleken bij de rechtszaak waarin Uber is verwikkeld. Het dochterbedrijf van Google, Waymo, dat zich richt op technologie voor zelfrijdende auto’s, beweert dat zijn geheimen zijn gestolen door Uber.

Spil in de zaak is Anthony Levandowski. Hij werkte eerst voor Waymo, richtte daarna zijn eigen high-tech bedrijf Otto op en eindigde bij Uber. Dat was nadat de taxidienst Otto kocht. Waymo vermoedt een vooropgezet plan en zegt dat Levandowski onder een hoedje speelt met Uber. Levandowski weigert mee te werken met het justitieel onderzoek naar zijn handelen. Uber vindt dat zoiets niet ongestraft kan blijven en besloot hem daarom deze week te ontslaan. Weer een werknemer minder.

Ondanks de groei zullen potentiële geldschieters zich dus wel achter de oren krabben vooraleer te investeren in Uber. Alhoewel, het bedrijf heeft nog een oorlogskas van 7,2 miljard dollar. En met een geschatte waarde van 70 miljard dollar, is Uber nog steeds de meest waardevolle start-up ter wereld.