Meer Navo-troepen naar Afghanistan

De langste oorlog die de Navo en veel van zijn bondgenoten in hun moderne geschiedenis vochten, gaat nog even door. Gisteren gaven defensieministers hun fiat voor een verlenging en uitbreiding van de missie in Afghanistan.

Op dit moment bestaat de missie uit ongeveer 13.000 militairen. Grofweg de helft daarvan zijn Amerikanen. Precieze aantallen zijn nog niet bekend, maar volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg zal het bondgenootschap een paar duizend extra militairen sturen.

Uiteindelijk zal een nieuw kabinet een definitieve beslissing moeten nemen

De Navo is sinds 2001 actief in Afghanistan. Tot en met 2014 leidde het bondgenootschap zelf de strijd tegen de Taliban. Op het hoogtepunt waren daar 140.000 militairen bij betrokken. Sinds 2014 zijn de meeste Westerse militairen teruggetrokken en is hun taak veranderd. In plaats van zelf te vechten, gingen ze het Afghaanse leger op een aantal hoofdkwartieren adviseren over de planning van operaties tegen de Taliban. Maar die operaties verlopen niet goed. Volgens een Amerikaanse overheidscommissie had de Afghaanse overheid begin dit jaar maar 60 procent van het land in handen. Eind 2015 was dat nog 72 procent.

Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en de Amerikaanse minister van defensie James Mattis voor de Navo-bijeenkomst gisteren in Brussel. © EPA

Speciale eenheden De extra westerse militairen krijgen volgens Stoltenberg als belangrijkste taak het trainen van aanvullende speciale eenheden voor het Afghaanse leger. Zulke commando's voeren veel van de gevechten tegen de Taliban, omdat het niveau van de gewone Afghaanse militairen laag ligt. Daarnaast gaat de uitgebreide Navo-missie meer training geven aan de Afghaanse luchtmacht en aan officieren van het reguliere leger. Volgens Stoltenberg hebben vijftien niet bij naam genoemde landen al extra troepen toegezegd. Het Verenigd Koninkrijk meldt zelf honderd extra militairen te sturen. Duitsland wil zijn huidige missie van duizend militairen voortzetten maar niet uitbreiden. Dat is ook het standpunt van minister Jeanine Hennis. Zij wil de honderd Nederlandse militairen die nu in Afghanistan zijn daar langer houden. Uiteindelijk zal een nieuw kabinet een definitieve beslissing moeten nemen. De precieze details van de uitgebreide Navo-missie moeten nog uitgewerkt worden. De Amerikaanse minister van defensie James Mattis zei dat hij volgende maand in Washington wil besluiten over een nieuwe strategie voor de oorlog in Afghanistan. Dan wordt ook duidelijk hoeveel militairen de Verenigde Staten sturen, en wat bondgenoten voor hun rekening moeten nemen. Stoltenberg zei gisteren dat hij uiteindelijk een onderhandelde vrede in Afghanistan wil. De Afghaanse regering probeert daarover een deal met buurlanden te sluiten. De Pakistaanse regering steunt al jarenlang de Taliban, terwijl Afghanistan jihadisten in Pakistan helpt. De Afghaanse Taliban zelf hebben al gezegd door te vechten tot de Navo-militairen weg zijn.

