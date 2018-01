Meer misdaad onder Duitse asielzoekers, met name door Noord-Afrikanen

Asielzoekers die geen enkele kans maken op een verblijfsvergunning, vervallen relatief snel in misdadig ­gedrag. Duitse criminologen staven deze al langer bestaande indruk nu met harde cijfers.

De deskundigen keken naar de ­criminaliteit in de noordelijke deelstaat Nedersaksen. In dit gebied had de Duitse politie eerder al vastgesteld dat het aantal geweldsdaden tussen 2014 en 2016 met 10,4 procent is ­toegenomen. De onderzoekers wijten deze stijging grotendeels – voor 92,1 procent – aan de toestroom van vluchtelingen.

Niet alle herkomstlanden bleken even sterk vertegenwoordigd in de ­criminaliteitscijfers. Mensen uit landen die door oorlog en strijd worden verscheurd, zoals Syrië, Irak en Afghanistan, kwamen weinig voor, terwijl Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs de statistieken overheersten. Zo vormden Noord-Afrikanen in 2016 slechts 0,9 procent van de vluchtelingen in Nedersaksen, maar wel 17,1 procent van de verdachten.

De onderzoeker pleit er niet voor om vluchtelingen uit Noord-Afrika vaker in Duitsland te laten blijven.

Die scheve verhouding heeft diverse oorzaken, verklaart hoofdonderzoeker Christian Pfeiffer, die de studie verrichtte in opdracht van de deelstaat. Hij wijst onder meer op de ‘machocultuur’ in Noord-Afrikaanse landen, waar het normaal zou zijn om een belediging te beantwoorden met geweld. Minstens zo belangrijk is dat Noord-Afrikanen vrijwel geen kans maken op asiel. Die uitzichtloosheid zou wangedrag in de hand werken.

Terugkeer Echte oorlogsvluchtelingen verkeren in een totaal andere situatie. Zij krijgen van meet af aan te horen dat ze hoogstwaarschijnlijk mogen blijven. Bovendien kunnen zij een ­beroep doen op allerlei ondersteuning. “Dan doen ze natuurlijk hun best om niets verkeerd te doen”, aldus Pfeiffer op het ZDF-journaal. De onderzoeker pleit er niet voor om vluchtelingen uit Noord-Afrika vaker in Duitsland te laten blijven. “We kunnen nu eenmaal niet het land zijn dat met veel moeite alle ­belaste mensen opneemt”, stelt hij. Wel vindt hij dat Duitsland moet ­investeren in een goed terugkeer­programma, dat uitgezette asiel­zoekers een perspectief biedt in hun thuisland. Wat de criminoloog betreft verdient deze kwestie hoge prioriteit in de coalitiebesprekingen tussen de CDU/CSU van bondskan­selier Angela Merkel en de SPD. Mannen op een kluitje geven zich volgens de deskundigen snel over aan ‘mannelijkheidsnormen die geweld legitimeren’. Veel geweld valt volgens de onderzoeker overigens eenvoudig te verklaren, doordat asielzoekers met een andere achtergrond en religie samen zijn gehuisvest in beperkte ruimte. Conflicten zijn dan snel geboren. Dat geldt des te meer omdat de meeste vluchtelingen jonge mannen zijn, een groep die ook onder autochtonen oververtegenwoordigd is in de misdaadcijfers.