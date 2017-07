Meer mensen nemen rijles, maar CBR kampt met tekort aan examinatoren

"Met zo'n lange wachttijd kunnen de rijscholen de opleiding niet goed plannen", zegt woordvoerder Tom Huysken. "Een leerling heeft al gauw dertig tot veertig lessen nodig. Je bent vaak een half jaar bezig. Nu moet een instructeur halverwege al gaan inschatten of iemand een examen aan kan vragen. Maar je weet niet wat er in de tussentijd gebeurt."

Lange wachttijden

De lange wachttijden komen door de sterk stijgende vraag naar examens, meldt het CBR. Nu de economie aantrekt, nemen meer mensen rijles. Het eerste half jaar van 2017 werden er ruim 340.000 examens afgenomen - 27.000 meer dan twee jaar geleden. Er zijn niet genoeg examinatoren om die vraag bij te benen.

Het CBR probeert meer personeel aan te nemen, maar dat is geen sinecure vanwege de hoge eisen. De zevenduizend aanmeldingen van vorig jaar leverden slechts zestig examinatoren op, zegt woordvoerder Irene Heldens. "Het is een bijzonder vak. Je zoekt allerlei dingen in één mens. Iemand die heel sociaal vaardig is en kandidaten op hun gemak kan stellen. Maar hij moet ook in een uur een oordeel kunnen vormen over jouw rijstijl, heel analytisch zijn, en zijn besluit zo overbrengen dat de moed een kandidaat niet in de schoenen zakt."