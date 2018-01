Meer mensen naar de dierentuin, maar de pandahysterie bleef uit

De grote Nederlandse dierentuinen trokken af­gelopen jaar 10,5 miljoen bezoekers, 200.000 meer dan in 2016. Ook het bezoek aan Ouwehands Dierenpark, waar sinds april twee panda’s verblijven, nam toe. Zo’n 50.000 bezoekers extra kwamen naar Rhenen, waarmee het aantal bezoekers net ­boven het miljoen uitkomt, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Maar van pandahysterie is geen sprake.

Sterker nog, het bezoek aan Burgers’ Zoo in Arnhem groeide veel sterker dan aan het dierenpark in Rhenen. In totaal kwamen naar Burgers’ Zoo vorig jaar ruim 1,15 miljoen bezoekers, bijna 135.000 mensen meer dan het jaar daarvoor. De dierentuin opende in juli een nieuw en overdekt Zuid-Amerikaans mangrovelandschap, waar onder meer zeekoeien, reptielen en vlinders verblijven.

Audiëntie

Toch was het Ouwehands Dierenpark dat flink in de belangstelling stond, vanwege de komst van twee reuzenpanda’s uit China. Wu Wen en Xin Ya kwamen in april en vanaf eind mei konden bezoekers op audiëntie bij de zwart-witte Chinese logés in hun zeven miljoen euro kostende verblijf Pandasia. Er zijn slechts zeventien dierentuinen in Europa waar panda’s verblijven.

Er kunnen maximaal 10.000 bezoekers per dag langskomen, maar dat aantal werd niet gehaald. “Er zijn meestal zo’n 5000 tot 6000 bezoekers en daar zijn we dik tevreden mee”, reageert directeur Robin de Lange. “Sinds Wu Wen en Xin Ya te zien zijn, kwamen er zo’n kwart meer bezoekers dan vorig jaar in dezelfde periode en de omzet is bijna verdubbeld. De eerste maanden van het jaar was er sprake van een dip, waarschijnlijk hebben mensen even gewacht totdat de panda’s er waren.”

De extra omzet komt onder meer doordat er geen kortingsacties zijn, bezoekers betalen de volledige entreeprijs. Ook worden er veel pandasouvenirs verkocht en zijn er meer ­zakelijke bijeenkomsten. Dat er geen sprake is van ‘pandahysterie’ vindt De Lange alleen maar prettig. “Bezoekers kunnen de panda’s op hun gemak bekijken en er is niet al te veel gedoe met parkeren. De noodparkeerplaats hoefden we maar een enkele keer te gebruiken.”