Meer mensen dan ooit tevoren hebben betaald werk

Weer is er een record gebroken: 8,6 miljoen mensen hebben betaald werk, zo werd gisteren bekend. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. Al is dat wel mede dankzij de groeiende beroepsbevolking, die de 9 miljoen is gepasseerd. Want hoe meer mensen er zijn, hoe meer er kunnen werken. Maar ook de werkloosheid daalt inmiddels tot het laagste niveau in zes jaar tijd, naar 4,7 procent.

Vooral veel vrouwen zijn aan de slag gekomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Twee van de drie mensen die in juni, juli en augustus werk hebben gekregen, zijn vrouw. Zo lopen de vrouwen de achterstand op mannen een beetje in. Al ligt de werkloosheid onder vrouwen nog steeds bijna 1 procent hoger dan bij mannen.

Bovendien is er nog een grote groep vrouwen van wel bijna 2,5 miljoen die geen baan heeft en er ook niet naar zoekt. Bij mannen zijn dat er 1,8 miljoen. De helft van de thuiszittende vrouwen is heel laag opgeleid; basisschool met hooguit een paar jaar middelbare school. De werkloosheid onder laagopgeleiden is sowieso stukken hoger dan onder hoogopgeleiden.

Van alle werkzoekenden is maar een vijfde hoogopgeleid. Er zoeken momenteel 86.000 mensen met een hbo-diploma of universitaire bul op zak naar werk. Dat is weinig. Het is namelijk nooit zo dat iedereen die gestudeerd heeft, werkt. Ook in een hoogconjunctuur zijn er altijd wel 50.000 of meer hbo'ers en academici aan het solliciteren.

Opvallend is dat in de laatste maanden de werkloosheid onder jongeren nauwelijks afnam. Vooral veel 45-plussers vonden in augustus een baan. De werkloosheid onder deze groep is daarmee gedaald tot 4,1 procent. Dat is het laagste percentage in bijna zeven jaar.

Vrachtwagenchauffeurs Onbekend is welke leeftijden precies profiteerden. Waren dat toch vooral 50-minners of wellicht ook 60-plussers? Het CBS weet het niet. Het UWV kijkt wel apart naar 55-plussers, en weet dat het aandeel 55-jarigen en ouder dat een WW-uitkering ontvangt hoog is met 7,4 procent. Er ontvangen nu 362.000 mensen een WW-uitkering. Dat is ruim 15 procent minder dan een jaar geleden. De daling van de WW was de afgelopen maanden het sterkst bij vrachtwagenchauffeurs, maar ook in de agrarische beroepen en in de bouw loopt het aantal WW-uitkeringen sterk terug. Bij banken is het aantal uitkeringen juist sterk gestegen. Ook in het onderwijs, maar dat ziet het UWV elke zomervakantie gebeuren. De mooie cijfers zijn niet voor iedereen goed nieuws. Zo zijn in de eerste acht maanden van dit jaar evengoed 276.500 mensen hun baan verloren en daardoor in een WW-uitkering beland.

Wie een paar euro verdient, is niet werkloos Bij de 8,6 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die betaald werk hebben, zit iedereen die werkt -ook al is het maar één of twee uur per week. Dus ook de student met een bijbaantje. Dat leidt tot een laag werkloosheidspercentage. Het huidige werkloosheidscijfer van 4,7 procent verdient nog meer nuance, want hierin ontbreken de mensen die wel willen werken, maar recentelijk niet naar een baan hebben gezocht. Volgens het CBS zijn dat ruim 200.000 mensen. Ook missen de deeltijdwerkers bij die meer uren willen werken. Dat zijn er ongeveer 460.000. Gemiddeld willen zij 12 uur per week meer werken dan ze nu doen. De arbeidsduur speelt dus geen enkele rol in de werkloosheidscijfers. Iedereen die iets verdient, ook al is het maar een paar euro per maand, telt mee als werkend; je bent immers niet werkloos. Andere landen in Europa hanteren dezelfde telwijze.

