Meer meldingen van fouten, maar gaat het echt vaker mis in ziekenhuizen?

Dat deed IGJ omdat RTL een zogeheten Wob-procedure was gestart om de gegevens openbaar te krijgen. De cijfers die dat opleverde, gaan over de periode 1 januari 2016 tot en met 8 oktober 2017. In 2016 ging er ruim 1100 keer iets mis, in de eerste negen maanden van 2017 was dat ongeveer 650 keer het geval.

Zo'n calamiteit kan liggen aan een fout in de software of een onvoorziene complicatie, maar ook aan fouten van de arts of verplegend personeel. In 60 procent van alle calamiteiten ligt de oorzaak bij het ziekenhuispersoneel, zo berekende RTL.

De forse stijging van het aantal meldingen laat zien dat ziekenhuizen deze verplichting tot voor kort nauwelijks serieus namen.

Tussen 2013 en 2015 ontving de inspectie elk jaar ongeveer 400 meldingen van mogelijke calamiteiten. Dat is fors minder dan in 2016 en 2017. De reden van de stijging is niet dat artsen en ander medisch personeel ineens zoveel slordiger zijn. Het komt door de inspectie die de laatste jaren aandringt om calamiteiten te melden, zelfs als nog niet zeker is dat het echt om een calamiteit gaat. De melding is al jaren verplicht. De mate waarin het aantal meldingen is gestegen, laat zien dat ziekenhuizen die verplichting tot voor kort nauwelijks serieus namen.

De inspectie dringt aan op registratie omdat ‘door openheid de ziekenhuizen kunnen leren van fouten’. Dat de cijfers nu in de openbaarheid komen, is dan ook zeker niet bedoeld om artsen af te rekenen op fouten.

“Incidenten en calamiteiten zijn zelden verwijtbaar”, stelt IGJ. Daarmee bedoelt de inspectie dat menselijke fouten, hoe tragisch ook, nu eenmaal niet zijn te voorkomen. Maar ‘als risico’s niet adequaat worden aangepakt en er dus niet wordt geleerd, neemt de inspectie maatregelen.’

De cijfers laten ook zien dat ziekenhuizen vaker praten met patiënt, familieleden en nabestaanden over wat er mis is gegaan. Dat is overigens sinds 2016 een verplichting.

Patiënten of nabestaanden die na een gesprek met het ziekenhuis niet tevreden zijn, kunnen een klacht indienen bij de geschilleninstantie. Die kan besluiten tot een schadevergoeding van maximaal 25.000 euro. Patiënten en nabestaanden kunnen ook naar de rechter stappen. Die kan besluiten tot een hogere schadevergoeding.

Een bekend voorbeeld van een medische misser is de kwestie rond de 21-jarige Rogier Mooij. Hij stierf in 2014 omdat een longarts tekort schoot.