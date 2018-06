Meer loon voor leraren, maar het protest gaat door

Een ‘nood-cao’, zegt PO in Actie, de actiegroep en nieuwe vakbond die voor het eerst mee onderhandelde. Werkgevers en vakbonden hadden eigenlijk 900 miljoen willen verdelen. Maar ze zijn met handen en voeten gebonden aan wat de minister van onderwijs wil uitgeven. Er komt 340 miljoen euro extra voor het salaris van leraren. 270 miljoen euro daarvan is bij het ministerie afgedwongen met stakingen, 70 miljoen komt uit de onderwijssector zelf.

Alle leraren worden in een nieuwe, hogere, salarisschaal gezet. Daarbovenop krijgen ze een loonsverhoging van 2,5 procent, een eenmalige uitkering van 750 euro en een eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe salaris (beide naar rato van het aantal jaren en het aantal uren dat ze werken). Al met al gaat, volgens het ministerie van onderwijs, een gemiddelde leraar er 8,5 procent op vooruit.

Oudere leraren gaan er het meest op vooruit omdat het salarisverschil tussen hen en hun collega’s in het voortgezet onderwijs het grootst is. Bij jonger onderwijzend personeel is die kloof kleiner.

Minder ontslaguitkering In ruil voor de salarisverhoging krijgen leraren als ze hun baan kwijtraken minder lang en een minder hoge uitkering. Dat was een eis van het ministerie van onderwijs, omdat de werkloosheidsuitkeringen te riant zouden zijn. Voor deze versobering voelden de traditionele vakbonden en werkgevers in eerste instantie niets. Ze noemden die voorwaarde ‘een sigaar uit eigen doos’ en de werkloosheidsuitkeringen ‘smeerolie voor de sector’. Bovendien, benadrukten ze, heeft de minister niets te zeggen over dergelijke afspraken. Toch blijken ze ermee akkoord te zijn gegaan. De afspraken over een hoger salaris zijn wat de ba­sis­school­le­ra­ren betreft een stap in de goede richting maar nog lang niet goed genoeg De afspraken over een hoger salaris zijn wat de basisschoolleraren betreft een stap in de goede richting maar nog lang niet goed genoeg. De stakingen van leraren blijven doorgaan tot minister Slob (Onderwijs) met de miljoenen over de brug komt die zij nog altijd zeggen te missen. De eerstvolgende staking is gepland in september, dan gaan de scholen in Zeeland en Zuid-Holland een dag dicht. Toch doet deze cao meer dan overbruggen tot het ultieme akkoord behaald is. Zo zijn alle oude omschrijvingen van het vak leraar overboord gegaan ten gunste van nieuwe. Die passen beter bij wat leraren daadwerkelijk doen, zeggen scholen en leerkrachten. Maar belangrijker nog: die nieuwe omschrijvingen zijn vergelijkbaar met die van leraren in het voortgezet onderwijs. En het ultieme doel van de basisschoolleraren is dat zij straks hetzelfde verdienen als hun collega’s op de middelbare school. Mocht er uiteindelijk nog meer geld komen van het kabinet om te verdelen, dan kunnen de werkgevers dat onmiddellijk uitgeven aan hogere lonen voor de leraren, omdat de cao-afspraken over de nieuwe salarisschalen nu al klaar liggen. Dan is er niet opnieuw een onderhandelingsronde nodig voor een andere cao.