Meer leerkrachten keren na hun pensioen terug voor de klas

Eind 2016 werkten 1201 medewerkers uit het primair onderwijs nog na hun pensioenverjaardag. In 2014 waren dat er 341. In het voortgezet onderwijs gaat het om 1164 mensen in 2016 en 164 twee jaar eerder. Het aantal werknemers dat met pensioen gaat, ligt in die jaren redelijk stabiel rond de negenduizend, blijkt uit CBS-cijfers.

Lees verder na de advertentie

Dat zijn niet allemaal leraren, er zitten ook conciërges of onderwijsassistenten tussen. Maar, zegt een woordvoerder van het pensioenfonds ABP, je kunt ervan uitgaan dat het overgrote deel van deze mensen voor de klas staat. Volgens de VO-raad, de organisatie van werkgevers in het voortgezet onderwijs, komt de groei van het aantal pensionado’s voor de klas door het lerarentekort. Scholen die geen leerkracht kunnen vinden, lossen dat op door de docent die met pensioen gaat in dienst te houden of opnieuw in te huren. Voor de vakken natuurkunde, scheikunde, Duits, informatica en de klassieke talen is het moeilijk goede docenten te vinden.

Het pensioen bekijken we anders dan vroeger Petra van Haren, voorzitter AVS