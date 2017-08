Meer klanten voor ING, winst licht hoger

De bank heeft nu 36,5 miljoen particulieren in de boeken. ING Groep, dat eerder zijn verzekeringspoot Nationale Nederlanden verzelfstandigde, is als spaarbank vooral actief in Nederland, België en Duitsland.

Lees verder na de advertentie

ING zet sterk in op nieuwe technologie, zoals het gebruik van apps die het gemak voor sparende klanten vergemakkelijken. “De ontwikkelingen in bankieren en technologie gaan steeds sneller”, aldus bestuursvoorzitter Ralph Hamers in een toelichting bij de halfjaarcijfers die woensdag werden gepubliceerd. “Door voortdurende vernieuwing kunnen we aan de wensen van onze klanten voldoen.”

Een derde van de net­to-in­kom­sten worden in Nederland behaald

In Duitsland introduceerde de bank in het afgelopen kwartaal de ‘Banking to go’ app waarmee klanten hun bankzaken sneller kunnen afwikkelen. In België bracht ING in samenwerking met andere banken en telecombedrijven een betaal-app onder de naam ‘Itsme’ op de markt.

Hogere winst De nettowinst van ING steeg in het tweede kwartaal naar 1,37 miljard euro, 6 procent meer dan over de vergelijkbare periode een jaar eerder. De bank behaalde voor ruim 4,5 miljard euro aan netto-inkomsten. De netto-rentebaten (dit is de ontvangen rente op kredieten en hypotheken minus de te betalen rente op onder meer spaargeld) vormen hiervan belangrijkste post met 3,36 miljard euro. Daarnaast behaalde ING voor ruim 700 miljoen aan nettoprovisie-inkomsten. Provisies worden verdiend op het verlenen van diensten, zoals het beheer van vermogen. Nederland is veruit de belangrijkste markt voor de bank. Ongeveer een derde van de netto-inkomsten worden hier behaald. ING steunt daarbij, net als de andere Nederlandse grootbanken, voor een belangrijk deel op inkomsten uit hypotheken. De bank heeft voor voor 118 miljard euro aan hypotheekleningen in Nederland uit staan. Nederlandse spaarders hebben voor 164,5 euro bij ING ingelegd. Duitsland is wat spaargeld betreft een goede tweede met 134 miljard euro. De bank zegt over een sterke kapitaalspositie te beschikken en ruim aan de eisen van de toezichthouders te voldoen. Op de beurs is ING ongeveer 60 miljard euro waard.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.