Meer kinderopvangtoeslag uitgekeerd in 2016

Het gaat om formele opvang – dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar of buitenschoolse opvang - of via een geregistreerd gastouderbureau. De stijging wordt deels verklaard door de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvanglocaties.

Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 lag het aantal toeslagontvangende niet zo hoog: 542.000 ouders ontvingen de toeslag voor de 823.000 kinderen. Gemiddeld ontvingen zij 3760 euro per jaar, 340 euro meer dan in 2015.

Ouderbijdrage Ouders dragen anno 2016 ongeveer 32 procent van de opvangkosten zelf bij. Dat is conform het uitgangspunt van de overheid, die wil dat ouders ongeveer een derde van de kosten zelf betalen. In 2015 was het aandeel dat ouders betaalden nog 37 procent. De regels omtrent kinderopvangtoeslag zijn meerdere malen aangepast. Zo werd in 2009 de ouderbijdrage verhoogd. Ook is sinds 2012 het aantal werkzame uren van de minste werkende ouder van belang voor het aantal uren waarvoor kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd. Na een beperking van de toeslag voor hogere inkomensgroepen in 2013, werd in 2014 en 2016 de regeling juist weer verruimd, om ouders meer ruimte te geven. Kinderen in de Randstad brengen de meeste uren in de dagopvang door. Den Haag en Rotterdam spannen de kroon: daar brachten kinderen gemiddeld 1000 uur per jaar door in de dagopvang. In Friesland en Zeeland wordt het minst gebruik gemaakt van de dagopvang: gemiddeld minder dan 600 uur.

