Meer jonge kinderen ingezet voor zelfmoordaanslagen rond Tsjaadmeer

In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal kinderen dat bij de strijd is betrokken opgelopen tot 27. In 2016 waren dit in dezelfde periode 9 kinderen.

“In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal kinderen dat ingezet werd bij zelfmoordaanslagen al bijna net zo hoog als het aantal voor het hele jaar in 2016”, laat Marie-Pierre Poirier van Unicef in West- en Centraal-Afrika weten in een persverklaring.

Jonge kinderen en zelfs baby’s worden als verdachte gezien bij markten en controleposten

Voor zover bekend zijn er sinds 2014 117 kinderen ingezet bij zelfmoordaanslagen op openbare plekken in de vier landen rond het Tsjaadmeer die lijden onder terreur: Nigeria, Tsjaad, Niger en Kameroen. De opgevoerde inzet van kinderen zou het verlies van terrein en materieel dat Boko Haram de afgelopen tijd heeft geleden, moeten compenseren.

Massa-ontvoering Vooral meisjes worden vaak ingezet bij deze aanslagen. Iets wat gangbaar werd na de ontvoering van bijna driehonderd schoolmeisjes uit het Nigeriaanse dorp Chibok door Boko Haram, nu precies drie jaar geleden. Na deze massa-ontvoering, die veel media-aandacht kreeg, zijn de ontvoeringen van zowel jongens als meisjes niet opgehouden en worden kinderen volgens Unicef soms zelfs gedwongen om zelf weer anderen te ontvoeren. In het rapport staan verklaringen van kinderen die gevangen werden gehouden door Boko Haram. Daaruit blijkt deze bij terugkomst in hun gemeenschap ook nog erg gewantrouwd worden. Velen proberen hun gevangenschap geheim te houden uit angst voor stigmatisering of gewelddadige wraakacties. Jonge kinderen en zelfs baby’s worden als verdachte gezien bij markten, controleposten en andere openbare plekken. Er heerst grote angst dat ze explosieven bij zich dragen. In 2016 werden bijna 1500 kinderen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij gewapende groepen. Van hen wachten er nog altijd 592 op hun vrijlating. Unicef roept op deze kinderen van militaire detentie over te dragen naar het civiele rechtssysteem en hun bescherming en psychosociale hulp te bieden.

