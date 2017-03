Meer gesprekken tussen Rusland en Trump-team, mail Pence gehackt

De schoonzoon van president Donald Trump had in New York samen met de inmiddels afgetreden veiligheidsadviseur een afspraak met Sergei Kislyak. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt tegen persbureau AP dat het om een kort 'beleefdheidsbezoekje' in Trump Tower ging, in de tijd dat Trump zich voorbereidde op het presidentschap. Flynn moest vorige maand aftreden vanwege stilgehouden contacten met de Russische ambassadeur.



Deze week kwam een ander kabinetslid onder vuur te liggen vanwege verzwegen gesprekken met ambassadeur Kislyak. Justitieminister Jeff Sessions liet donderdag weten dat hij zich vanwege dat schandaal niet zal bemoeien met het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Trump noemt de ophef rond Sessions donderdagnacht een 'heksenjacht'. Volgens de president heeft de minister duidelijk per ongeluk nee geantwoord op de vraag tijdens de benoemingsprocedure of hij contacten had met de Russen. 'Jeff Sessions is een eerlijke man. Hij heeft niets verkeerds gezegd. Hij zou wat preciezers mogen zijn in zijn antwoord, maar het was duidelijk niet met opzet', aldus Trump in een verklaring. De Amerikaanse krant USA Today meldt donderdag dat ook twee andere campagnemedewerkers van de president de Russische ambassadeur hebben gesproken op een conferentie bij de Republikeinse Conventie in juli 2016. Het gaat om J.D. Gordan en Carter Page, twee adviseurs in Trumps campagneteam op het gebied van nationale veiligheid.

Pence gehackt

Vicepresident Mike Pence. © AFP

Ook donderdagnacht meldt de Indianapolis Star dat het emailadres van vicepresident Mike Pence is gehackt in de tijd dat hij nog gouverneur was in de staat Indiana. Volgens de regionale krant gebruikte Pence privé-mail voor werkcorrespondentie, een fout die Hillary Cinton op veel kritiek kwam te staan. Pence is inmiddels vicepresident, maar toen hij nog gouverneur was gebruikte hij het privé-adres om over gevoelige zaken als terrorisme te mailen.



Zijn AOL-account werd vorige zomer gehackt. Dat gebeurde volgens de krant op een onpersoonlijke manier, waardoor het een willekeurige hack kan zijn. Als Pences contacten kregen een mail waarin de hacker om geld vroeg na een 'overval'.

Terwijl het onrustig is binnen het kabinet-Trump worden steeds meer posten gevuld. Donderdag werden twee oud-presidentskandidaten benoemd. Rick Perry - die ooit de naam van het ministerie vergat waar hij nu minister van is - is aangesteld als minister van Energiezaken. Ben Carson - voormalig hersenchirurg - is minister van Huisvesting geworden.