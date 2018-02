Meer geld voor beveiliging van de Sahel

Jongeren uit de Afrikaanse Sahelregio hebben twee opties: sterven tijdens hun poging de Middellandse Zee over te steken of sterven door toedoen van islamitische terroristen, aldus Mahamadou Issoufou. Met die uitspraak probeert de president van Niger alle aanwezigen op de donorconferentie in Brussel over te halen gul te geven aan strijdmacht G5-Sahel.

De Sahellanden werken samen tegen mensensmokkel. Dat is ook in ons belang Premier Mark Rutte

Zijn missie lijkt geslaagd. Aan het einde van de dag kwam het totaal aan toezeggingen uit op 414 miljoen euro. De EU deed een flinke duit in het zakje door haar bijdrage aan de G5-troepenmacht - bestaande uit 5000 soldaten uit Mali, Niger, Tsjaad, Burkina Faso en Mauritanië - te verdubbelen naar 100 miljoen euro. Nederland stelde in december al 5 miljoen euro beschikbaar. Andere grote donoren zijn Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. Met dit geld kan de nieuwe regionale strijdkracht, opgericht in 2014, later dit jaar volledig operationeel zijn.

De Sahel wordt sinds 2011 regelmatig getroffen door terroristische aanslagen van terreurgroepen als het Malinese al-Mourabitoun en het Nigeriaanse Boko Haram, dat ook actief is in Tsjaad en Niger. De meeste terroristische organisaties in de regio hebben banden met Al-Qaida of Islamitische Staat. Naast terreur heeft het gebied te kampen met armoede, een ruw klimaat, voedseltekorten en grote gezondheidsrisico's.

© Louman & Friso

Officieel zijn de G5-troepen opgericht om terrorisme, drugshandel en mensensmokkel aan te pakken, en om te helpen bij de opbouw van de Sahellanden. In de praktijk gaat de meeste aandacht naar het bestrijden van de terreurorganisaties in de regio en het tegenhouden van migranten bij de grens. "De Sahellanden werken samen om mensensmokkel tegen te gaan. Dat is ook in ons belang", aldus premier Rutte, die aanwezig was op de donorconferentie.

Veel Europese regeringsleiders zien daarin de waarde van de G5. De Sahelregio is een doorvoerroute voor migranten die daarna via Libië en Tunesië proberen Europa binnen te komen. Terreurdreiging zou volgens veel EU-landen een van de hoofdoorzaken zijn van de grote migratiestroom. Om die aanvoer onder controle te houden, investeren zij in de regionale strijdmacht. Daarmee voorkomen ze bovendien dat terroristen richting Europa reizen om daar aanslagen plegen, zo is de gedachte.