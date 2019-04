Meer geld is fijn, maar hoe krijg je het vrouwenwielrennen echt vooruit?

Gio Lippens, wielerjournalist bij de NOS: “Dat het prijzengeld bij de Amstel Gold Race voor vrouwen is verdubbeld, is een stapje in de goede richting – met de nadruk op ‘stapje’. Er bestaat nog steeds een groot ­verschil met de mannen. De vrouwelijke winnaar verdient straks 2.500 euro, terwijl er bij de mannen 16.000 euro klaarligt voor de winnaar. Ik snap ook wel dat Leo van Vliet, de koersdirecteur, die bedragen niet ­gelijktrekt. Daarvoor is het vrouwenwielrennen nog niet breed genoeg. Als je bij de klassiekers of de grote rondes voor ­elke wedstrijd tien mogelijke winnaars noemt, dan zit je altijd goed.

“Het vrouwenwielrennen moet nog professioneler worden. De UCI (de internationale wielerunie, red.) wil nu de salariseisen voor de ploegen verhogen. Dat is positief voor de rensters, maar ik ben bang dat goedwillende sponsoren, die het beste voor hebben met de sport, afhaken, omdat ze het straks simpelweg niet meer kunnen betalen. Een minimaal inkomen is echter wel een goed streven.

“Tegenwoordig zie je dat te veel jonge meiden stoppen vanwege hun studie of een maatschappelijke carrière. Verder is het een beetje het kip-en-het-ei-verhaal bij de vrouwen. Als journalist krijg ik vaak te horen: ja, jullie besteden zo weinig aandacht aan het vrouwenwielrennen. Als de top en subtop breder worden, wordt het ook aantrekkelijker voor de tv en sponsoren.”

Marijn de Vries, oud-wielrenster en columnist voor Trouw: “Wat het vrouwenwielrennen écht gaat helpen, is dat de UCI heeft besloten om vanaf 2020 alle deelnemende ploegen aan de World Tour (een internationale wielercompetitie, red.) een minimumsalaris te laten betalen aan hun rensters. Dat zal zo’n achttienduizend euro op jaarbasis zijn.

“Momenteel zijn de inkomensverschillen in een ploeg nog te groot. Een knecht verdient meestal maar vijfhonderd euro per maand. Daar kun je niet van leven, tenzij je gesteund wordt door vermogende ouders of ­privésponsoren.

“Verder kunnen de kijkcijfers nog beter. Een wedstrijd als het WK wordt altijd erg goed bekeken op tv, maar de aandacht voor overige wedstrijden valt nog tegen. Wat dat betreft ­bevindt het vrouwenwielrennen zich in een vicieuze cirkel: meer tv-aandacht betekent meer aantrekkingskracht voor sponsoren, waardoor er meer geld binnenkomt in de sport en de professionalisering verder doorgevoerd kan worden.”

Leontien Zijlaard-Van Moorsel, oud-wielrenster en koersdirectrice van de Amstel Gold Race Ladies Edition: “Dat het prijzengeld verdubbeld is, is een mooie stap, maar waar ik ook ­onwijs blij mee ben, is dat de onkostenvergoeding voor alle ploegen met vijfhonderd euro is verhoogd. Dat is een goede investering in de breedte. En dat verdienen die meiden ook. Verder valt of staat het vrouwenwielrennen met de aandacht van tv. Dat is niet zo moeilijk. De NOS zendt het laatste half uur van de vrouwenwedstrijd uit, maar hoe geweldig zou het zijn als dat vanaf volgend jaar een uur wordt? Daarmee zou het vrouwenwielrennen pas echt een grote stap maken, want dan worden we veel aantrekkelijker voor sponsoren.

“De sport verdient het om zich verder te ontwikkelen. De laatste ­jaren zijn de wedstrijden bij de vrouwen hartstikke spannend. De WK’s en Olympische Spelen waren echt ­super om te zien. Verder is de sport maatschappelijk betrokken. De rensters van Boels-Dolmans rijden zondag in een roze tenue en op roze fietsen, die na afloop geveild worden voor Pink Ribbon (een stichting die zich ­inzet in de strijd tegen borstkanker, red.). Dat vind ik een mooi gebaar dat aandacht verdient.”

