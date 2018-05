Meer dan vijftig jaar celstraf voor spil in groot Spaans corruptieschandaal

In de jaren 2001-2009 is onder zijn leiding smeergeld van bedrijven voor contracten bij bepaalde regionale overheden geïnd en weggesluisd. Dat gebeurde in de regio rond Madrid en Valencia. Zo werd onder schimmige omstandigheden een groot sportcomplex in Madrid aanbesteed, maar nooit afgebouwd.

De zogenoemde zaak-Gürtel is het grootste corruptieschandaal in Spanje sinds het herstel van de democratie in de jaren zeventig. Het proces heeft in Spanje veel opzien gebaard vanwege de betrokkenheid van regeringspartij PP. Geld voor de PP werd ingezameld in ruil voor opdrachten aan bepaalde bedrijven. De partij wist volgens de rechters niet precies waar het duistere geld van corrupte ondernemers en politici vandaan kwam, maar profiteerde er graag van. De partij moet wegens deze fout een boete betalen van 245.000 euro. Het is voor het eerst dat een Spaanse partij wegens corrupte praktijken is veroordeeld.

In totaal kregen bijna dertig mensen van de rechter een straf opgelegd. Onder hen de voormalige penningmeester van de partij, Luis Bárcenas. Hij moet 33 jaar de cel in en een boete van 44 miljoen euro betalen, onder meer wegens belastingontduiking. Hij hield de geldstroom bij in een geheime boekhouding. Ook heeft hij steekpenningen over de betrokkenen verdeeld. En een lid van de PP uit Galicië werd eveneens veroordeeld. Deze Pablo Crespo, de tweede man binnen het frauduleuze netwerk kreeg van de rechter te horen dat hij ruim 37 jaar de cel in moet.

De Spaanse premier Mariano Rajoy werd ook gehoord tijdens het proces, niet als verdachte maar als getuige. Hij verklaarde niet te hebben geweten dat zijn partij smeergeld uit het bedrijfsleven heeft ontvangen. In een verklaring uit het kantoor van de premier werd vandaag nog eens benadrukt dat niemand van de huidige partijleiding op de hoogte was van de praktijken. Maar daar neemt de leider van Ciudadanos, Albert Rivera, geen genoegen mee. Zijn partij wil de gedoogsteun aan Rajoy heroverwegen, zei hij vandaag. De uitspraak van de rechter ‘verandert alles’ volgens hem.