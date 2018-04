Meer dan helft van tantramasseurs vergreep zich aan klanten

Op hun websites beloofden de tantramasseurs dat er van seks geen sprake zou zijn, maar aan die woorden houden ze zich niet. Toen in oktober het Meldpunt Tantra Misbruik werd opgericht, stroomden de klachten binnen.

Op één melding van een man na, komen de meldingen stuk voor stuk van vrouwen. De masseurs zijn allemaal man. Vrouwen die een tantramassage boeken, worstelen vaak al met een misbruikverleden, en hopen juist met de oosterse rituelen van seksuele blokkades af te komen, zegt Caroline Franssen, een van de oprichters van het meldpunt. “Ze willen zich weer kunnen openen, en fijne seks kunnen hebben. Heel begrijpelijk.”

Je ligt daar helemaal bloot, ontspannen, en vol vertrouwen in degene waarvan je hulp vraagt Caroline Franssen, een van de oprichters van het Meldpunt Tantra Misbruik

Volgens Franssen is het een ‘gigantische markt’. Het meldpunt telt zo’n honderd tantramasseurs in Nederland. “Er zijn zoveel vrouwen beschadigd. En op een vaag beroep als dit is nul controle – er is geen beroepsvereniging, gedragscode of klachtencommissie. Dus als ze je iets aandoen, kun je nergens terecht.”

De masseurs vergoelijken hun gedrag met spirituele taal en een esoterische sfeer, zegt Franssen. “Dan is het: ‘Je lichaam vroeg erom’, of ze beginnen over hun ‘lingam’, een tantra-term voor de penis: ‘Hij reageert sterk op jouw energie’. Zo iemand speelt zelf voor God, en het komt er altijd op neer dat je erom vroeg, of geen nee hebt gezegd.”