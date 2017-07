Meer dan de helft van de huishoudens ontvangt een of meer toeslagen

Gezinnen met lage inkomens kunnen wel een beetje financiële ondersteuning gebruiken, is de gedachte achter veel toeslagen die de Belastingdienst uitkeert. In de praktijk blijken echter ook de hoogste inkomens er flink gebruik van te maken. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in kaart gebracht over 2015.

In totaal ontvangt 57 procent van alle 7,7 miljoen huishoudens in Nederland toeslagen. Bij de laagste inkomens –gezinnen die een gemiddeld besteedbaar inkomen hebben van bijna tienduizend euro per jaar- vraagt 88 procent een of meer toeslagen aan voor een gemiddelde waarde van ruim tweeduizend euro. Met name de huurtoeslag komt in deze groep veel voor. Voor ruim 3 miljard euro is er aan huurtoeslag uitgekeerd in 2015.

Gemiddelde toeslag per huishouden in 2015 © Sander Soewargana

Van de groep met de hoogste inkomens -van gemiddeld 43.700 euro per jaar- profiteert nog bijna 47 procent van een door de Belastingdienst uitgekeerde toeslag. Daar komt huurtoeslag niet meer voor, maar wel zorgtoeslag en een groot bedrag aan kinderopvangtoeslag. Naar kinderopvangtoeslag ging in 2015 ruim 1,6 miljard euro. Grootverdieners hebben hier ook recht op.

Zorgtoeslag komt het meeste voor. Bijna 4 miljard euro wordt er jaarlijks uitgekeerd.

Bewuste keuze Mensen met een hoog inkomen krijgen weliswaar minder euro per uur terug als ze hun kind naar de crèche brengen dan mensen met een laag inkomen, maar doordat anderhalf- of tweeverdieners hun kinderen doorgaans meer dagen naar de opvang brengen, is het toch nog een behoorlijk bedrag dat ze ontvangen. Dat ook de hogere inkomens een deel van hun kosten die ze maken voor de kinderopvang terug krijgen, is een bewuste keuze. Anders is de vrees dat één van de twee stopt met werken als er kinderen komen, meestal de vrouw. Zij moet anders bijna haar gehele inkomen rechtstreeks naar de crèche brengen. Zorgtoeslag komt het meeste voor. Bijna 4 miljard euro wordt er jaarlijks uitgekeerd. Deze wordt ook aangevraagd door 30 procent van de huishoudens met de hoogste inkomens. Dat kan doordat zij thuiswonende meerderjarig kinderen hebben. Deze kinderen hebben meestal een laag inkomen waardoor ze voor de zorgtoeslag in aanmerking komen. De groep rijkste huishoudens met een inkomen vanaf 30.900 euro vangt gemiddeld bijna 1.000 euro per jaar aan toeslagen. Daar zit de kinderbijslag dan nog niet bij. De Sociale Verzekeringsbank keert jaarlijks voor ruim 3 miljard euro uit aan kinderbijslag. Deze kijkt niet naar het inkomen. Iedereen krijgt evenveel per kind.

Kindgebonden budget Daarbovenop kan je nog kindgebonden budget aanvragen. De belastingdienst keert jaarlijks 2 miljard aan dit budget uit. Zelfs een deel van de rijkste groep komt hiervoor in aanmerking, terwijl deze tegemoetkoming eigenlijk in het leven is geroepen voor mensen die het niet breed hebben. Die onvoldoende hebben aan de kinderbijslag om hun kinderen goed te verzorgen. Als het gezinsinkomen onder de 20.000 euro is ontvang je het maximale bedrag. Dat bedrag is ook afhankelijk van het aantal kinderen. Verdien je meer dan wordt het bedrag minder, maar zelfs mensen die netto meer verdienen dan 43.000 euro hebben dus nog recht op een klein deel.

