Meer dan 66 doden na explosie bij een pijpleiding in Mexico

Volgens de regering van de staat Hidalgo was de leiding met brandstof gescheurd. Toen mensen probeerden containers met brandstof te vullen bij het lek, explodeerde de leiding.

Op de Mexicaanse televisie is te zien dat vlammen meters hoog de lucht in schieten. Veel mensen liepen door de explosie brandwonden op. Het incident vond plaats bij het dorpje Tlahuelilpan in het midden van Mexico. Niet ver ervandaan ligt een raffinaderij van staatsoliebedrijf Pemex. Volgens het concern ging het om een illegale tap.

In de afgelopen jaren is het aantal geweldsincidenten bij pijpleidingen drastisch gestegen. Criminelen boren gaten in de pijpleiding en tappen zo illegaal benzine af om te verkopen op de zwarte markt. Vorig jaar werden zo'n 65.000 vaten per dag gestolen, met 3 miljard dollar schade.

De regering onder leiding van de linkse president Andres Manuel Lopez Obrador heeft daarom een aantal leidingen en raffinaderijen gesloten en laat de brandstof in bewaakte tankwagens vervoeren. Die aanpak zorgt echter voor een tekort bij meerdere tankstations.

