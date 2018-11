Meer dan 31 doden en zeker 200 vermisten in Californië, terwijl het vuur doorraast

In het stadje Paradise zijn nog eens zes lichamen geborgen. De slachtoffers werden gevonden in hun afgebrande huizen en één in zijn auto. De zogenoemde Camp Fire die daar woedt heeft nu aan 29 mensen het leven gekost. Een andere brand, meer naar het zuiden in de buurt van Los Angeles, eiste twee levens. Daar werd een deel van de bekende kustplaats Malibu al in de as gelegd.

Paradise, een gemeenschap op zo’n 240 kilometer ten noorden van San Francisco, werd zwaar getroffen en transformeerde op korte tijd in een spookstad. De circa 27.000 inwoners werden opgeroepen de stad te verlaten. Door ongelukken raakten uitvalswegen geblokkeerd. Veel mensen lieten hun voertuigen achter en vervolgden hun tocht lopend, zo meldden de autoriteiten. Burgemeester Jody Jones van Paradise schat dat slechts tien tot twintig procent van de stad overblijft. Tientallen huizen, een ziekenhuis, een tankstation en meerdere restaurants werden door het vuur vernield.

Verdeeld over verschillende plaatsen zijn meer dan 250.000 inwoners geëvacueerd. In totaal verzwolg het vuur al meer dan 6.000 huizen en 700 andersoortige gebouwen. De brand wordt inmiddels aangemerkt als de meest dodelijke van de afgelopen 85 jaar. De schade kan oplopen tot 16 miljard dollar.

De branden worden aangewakkerd door de harde, droge wind. Verwacht wordt dat de wind de komende drie dagen nog aanhoudt.