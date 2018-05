Meer dan 1600 mensen opgepakt bij anti-Poetindemonstraties in Rusland

Navalny had medestanders opgeroepen de straat op te gaan in meer dan negentig plaatsen en steden. In hoofdstad Moskou gaven daar volgens ooggetuigen enkele duizenden mensen gehoor aan. De politie sprak over circa 1500 demonstranten. De overwegend jonge betogers scandeerden slogans als "Rusland zonder Poetin''.

De oppositieleider kon zijn aanhangers voorafgaande aan zijn aanhouding kort te woord staan. Hij bedankte de betogers voor hun komst. Op videobeelden is te zien hoe agenten Navalni later naar een gereedstaande busje slepen. De politie meldt dat hij is aangehouden voor het organiseren van een illegale betoging.