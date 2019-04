Meer dan 100 doden bij aanslagen op kerken en hotels op Sri Lanka

Gelijktijdig waren er zes ontploffingen tijdens de paasmis. Het gaat om drie hotels in de hoofdstad Colombo en drie kerken: de St. Anthonykerk in Kochchikade en de St. Sebastiankerk in Negombo, beiden in het westen van het land, en de Zionkerk in Batticaloa, in het oosten van het land.

Lees verder na de advertentie

Later op de dag werd een zevende explosie gemeld bij een hotel in Dehiwela, in de buurt van hoofdstad Colombo. Die zevende aanslag zou twee mensen het leven hebben gekost.

De Sri Lankaanse regering heeft een avondklok ingesteld.

Motief Over de dader (of daders) en het motief van de aanslag is nog niets duidelijk, de aanslagen zijn nog niet opgeëist. Sri Lanka kent een christelijke minderheid van voornamelijk rooms-katholieken. Premier Ranil Wickremasinghe spreekt van ‘lafhartige’ aanslagen.

Buitenlanders Persbureau AFP meldt dat er onder de dodelijke slachtoffers ook Nederlanders zijn, en baseert zich daarbij op uitspraken van een ziekenhuiswoordvoerder in hoofdstad Colombo. Dit is echter nog niet officieel bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft via Twitter laten weten de zaak nauwlettend in de gaten te houden. Bij reisbureaus TUI en Thomas Cook is nog niet bekend of zich ook Nederlandse toeristen bevinden onder de slachtoffers. De gasten van deze reisorganisaties zijn in elk geval niet ondergebracht in de hotels die doelwit waren van de aanslagen, zeiden woordvoerders tegen persbureau ANP. “Maar mogelijk waren ze elders of brachten ze een bezoek aan een van de getroffen kerken. We zijn nog druk bezig om het uit te zoeken.” Het Sri Lankaanse bureau voor toerisme heeft een telefoonnummer geopend voor toeristen die hulp nodig hebben, 1912 of 0112382209. Het Nederlandse Rode Kruis heeft de website ikbenveilig.nl geopend waar Nederlanders in Sri Lanka kunnen laten weten hoe het met ze gaat. Ook Facebook heeft een vergelijkbare controlefunctie geopend. Via Twitter sijpelen beelden binnen van vlak na de explosies. Het is onduidelijk in welke kerk onderstaande video is opgenomen. Te zien is dat het dak verwoest is. Kerkgangers staan beduusd tussen de rommel, op een enkel bankje is bloed te zien. Bekijk op onderstaande kaart waar de explosies hebben plaatsgevonden. Dit bericht wordt aangevuld

Lees ook: