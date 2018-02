Meer banen, meer vacatures én aantal vaste contracten in de lift

Weer stijgt het aantal vaste banen en neemt het aantal flexibele contracten af. Bij de kwartaalcijfers over juli, augustus en september vonden veel arbeidseconomen het nog te vroeg om te juichen, maar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de laatste drie maanden van 2017 laten dezelfde trend zien: minder flex, meer vast.

De arbeidsmarkt wordt nu echt krapper, meldt het CBS. Het aantal banen is in het vierde kwartaal van 2017 toegenomen met 57.000. De laatste keer dat er meer banen bijkwamen, was in het eerste kwartaal van 2008.

Krappe arbeidsmarkt Ook is het aantal vacatures verder gestegen, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt. Tegenover elke openstaande vacature staan gemiddeld 1,8 personen die geen betaald werk hebben maar dat wel willen. Dat is nog niet zo krap als tien jaar geleden, in 2008 waren er per openstaande vacature 1,3 werklozen. Toch komt de zogenoemde spanningsmeter van het CBS nu voor het eerst sinds jaren in het rode gebied terecht. De door sommigen gevreesde grens van twee miljoen flexwerkers is dus nog niet gehaald. Het aantal werknemers met een vaste baan is in een jaar tijd gestegen met 112.000 tot ruim 5,2 miljoen mensen. Elk kwartaal in 2017 was een groei te zien. Bij de flexibele contracten was die groei er in het eerste half jaar ook nog sterk, maar daarna nam het af. Eind 2017 waren er 32.000 mensen minder met een tijdelijke baan dan het kwartaal ervoor. De door sommigen gevreesde grens van twee miljoen flexwerkers is dus nog niet gehaald.