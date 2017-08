Meer aandacht voor zwemvaardigheid bij risicogroepen

De bond doet deze oproep naar aanleiding van de verdrinking van een Syrische jongen in het Limburge Blerick maandag. De jongen kon niet zwemmen. Badmeesters hadden hem meerdere keren gewaarschuwd, maar hij is toch terug het water in gegaan. De politie onderzoekt de zaak en komt later vandaag met een verklaring.

In het zwembad zien ze Nederlanders in het water duiken. Dat ziet er makkelijk uit. ‘Dat kan ik ook’, denken ze dan Koen Breedveld

Risicogroep Uit cijfers van het CBS blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond relatief vaker verdrinken. In de periode 2010 tot en met 2016 verdronk jaarlijks 1 op de 100.000 mensen uit deze groep. Bij inwoners met Nederlandse achtergrond was dit aandeel meer dan de helft lager: 0,4 mensen op de 100.000 inwoners. Asielzoekers vallen overigens niet onder deze cijfers, omdat zij geen officiële inwoners van Nederland zijn. Meer voorlichting en lessen zouden zeker goed zijn, stelt ook Koen Breedveld, hoogleraar Sportsociologie en directeur van het sportkenniscentrum Mulier Instituut. Hij deed onderzoek naar de zwemvaardigheid van migranten in Nederland. “In Nederland zijn we omringd door water en kennen we de risico’s. Migranten komen soms uit veel minder waterrijke landen. Zij associëren water vooral met plezier en hebben een blinde vlek voor het gevaar. In het zwembad zien ze Nederlanders in het water duiken en een beetje op z’n hondjes trappelen. Dat ziet er makkelijk uit. ‘Dat kan ik ook’, denken ze dan.” De Nederlandse overheid legt de verantwoordelijkheid voor zwemveiligheid en –educatie bij burgers zelf. Bij nieuwkomers zou dit niet mogen, vindt Breedveld. “Zij zijn zich niet bewust van het gevaar. Je moet hen eerst op weg helpen. Bovendien heeft niet iedereen de financiële middelen voor zwemles.”

Gat wordt kleiner Het verschil in verdrinkingscijfers tussen inwoners met Nederlandse en niet-westerse achtergrond wordt wel steeds kleiner: in de periode 1996 tot en met 2002 verdronken nog 1,5 op de 100 duizend inwoners met niet-westerse achtergrond, dat aandeel is dus met 33 procent gedaald. Bij de meeste ver­drin­kings­ge­val­len in Nederland gaat het om toeristen of mensen die hier tijdelijk verblijven Breedveld hoopt dat de verklaring voor deze afname ligt in een tweede-generatie-effect. Mensen die in Nederland zijn geboren, zijn zich wellicht meer bewust van de risico’s die water met zich meebrengt dan hun ouders die als migranten naar Nederland kwamen. “Bovendien wordt in de grote steden nog steeds aan schoolzwemmen gedaan. Kinderen die daar opgroeien, krijgen dus sowieso zwemles.”

Toeristen Bij de meeste verdrinkingsgevallen in Nederland gaat het om toeristen of mensen die hier tijdelijk verblijven. Veel slachtoffers waren de afgelopen jaren afkomstig uit Oost-Europese landen als Polen. Schoolzwemmen was altijd een belangrijke manier waarop kinderen in Nederland leerden zwemmen. Er zijn echter steeds minder scholen die leerlingen voorbereiden op het behalen van een zwemdiploma, blijkt uit onderzoek van het Mullier instituut eerder dit jaar.

