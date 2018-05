Meekijkende computer moet Instagrammers een pestvrije ervaring bieden

Medeoprichter Kevin Systrom benadrukt het nog maar eens aan de lezer: voor pestgedrag is op zijn online fotoplatform Instagram geen plaats. Deze week blogde hij over een rigoureuzer pestfilter voor het sociale medium. Algoritme Deeptext, dat ook de berichten op moederbedrijf Facebook scant, leest alles mee en proeft de context van de gevallen woorden. Is het pestgehalte daarvan te hoog, dan krijgt de ontvanger ze niet te zien.

Instagram wil vooral ‘een veilige plek bieden’ voor de zelfexpressie van jonge publieke figuren, schrijft Systrom. Dat zijn bijvoorbeeld zogeheten ‘influencers’, bloggers met een groot publiek die Instagram daarom koste wat kost wil houden. Die moeten dus niet weggejaagd worden door hatelijk commentaar op hun soms extravagante foto’s.

Als iemand je schooltas in de prullenbak gooit, is dat erg vervelend, maar dat stopt als je veilig thuis zit Marjolijn Antheunis

Een ander voorbeeld is Amerikaans model Amber Rose, die de website onlangs tijdelijk verliet na vervelende berichten over haar vijfjarige zoontje. Die houdt van zangeres Taylor Swift en dat zinde een hoop gebruikers kennelijk niet.

Makkelijk is dat automatisch filteren allesbehalve. Mensen voelen een context feilloos aan, computers niet. Gebruikt iemand het Engelse woord ‘losers’ nou als scheldwoord? Of om aan te geven dat iemands voetbalelftal een wedstrijd verloren heeft?

Marjolijn Antheunis noemt de aanpak van Instagram sympathiek en belangrijk. Pesten op sites als Instagram is volgens haar een serieus en groeiend probleem. De hoogleraar communicatie en technologie aan de Universiteit van Tilburg wijst erop dat kinderen steeds jonger aan sociale media beginnen. En dat online pesten niet ophoudt als een kind thuiskomt; het is moeilijker te ontvluchten dan de offline-variant. “Iedereen is nu continu online en dus in contact met anderen. Als iemand je schooltas in de prullenbak gooit, is dat erg vervelend, maar dat stopt tenminste als je veilig thuis zit.”

Over de stand van de techniek is ze sceptisch. “Algoritmes zitten er toch nog heel vaak naast, vooral op die dunne scheidslijn tussen plagen en pesten.” En als Instagram veel onnodig verwijdert, verliest het platform alsnog gebruikers die dat zat zijn, denkt ze. Ze is niet bang dat zulke algoritmes in verkeerde handen tot censuur leiden. “Die technologie wordt sowieso ontwikkeld. En Instagram gebruikt het nu voor een maatschappelijk probleem. Dan lijkt het me alleen maar goed.”