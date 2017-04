Medisch hulpverleners mogen nu een infuus aanleggen

Studenten van deze opleiding, die zeven jaar geleden op drie hogescholen begon, klagen er al langer over dat de hen beloofde banen op de operatiekamers of de ambulance uitbleven. Zorgorganisaties toonden weinig interesse in de medisch hulpverlener, juist omdat deze nieuwe figuur zelfstandig weinig mocht uitvoeren. Schippers hoopt dat dit is opgelost met de nieuwe registratie. Op dit moment staan er ruim 450 studenten medische hulpverlening ingeschreven bij de drie hogescholen.

Lees verder na de advertentie

Voor de eerste lichtingen ouderejaars bleek het zoeken van stageplekken ook al een probleem, waardoor deze studenten studievertraging opliepen. Tientallen studenten stelden de hogescholen aansprakelijk voor het uitblijven van stageplekken. Voor de langere opleiding en de gederfde inkomsten eisten de studenten een bedrag van 20.000 euro per student. De rechtbank oordeelde dat de studenten van de Utrechtse opleiding gelijk hadden, maar de hogeschool tekende hoger beroep aan. Ook de hogeschool van Arnhem en Nijmegen werd om deze reden door betrokken studenten voor de rechter gedaagd.

Ook de huidige lichtingen krijgen geen absolute garantie op een baan in de toekomst: de BIG-registratie geldt voor een proefperiode van vijf jaar. Als de medisch hulpverlener in die tijd zijn nut bewezen heeft, krijgt hij definitief de bevoegdheid om te ‘prikken’. De bevoegdheid houdt behalve rechten ook plichten in, zo kan de medisch hulpverlener vanaf volgende maand ook voor de tuchtrechter worden gesleept als de patiënt ontevreden is.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.