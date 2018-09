Medewerker Trump schrijft anonieme brief naar New York Times: 'we werken de president tegen'

Volgens de schrijver van de brief gingen binnen de Amerikaanse regering stemmen op om Trump af te zetten, maar is besloten de afzetting niet door te zetten uit vrees voor een constitutionele crisis. Ook schrijft de persoon dat Trump 'te onstabiel' en 'ongeschikt' is om het land te leiden.



De krant zegt tot publicatie te hebben besloten omdat de identiteit van de anonieme briefschrijver bij de krant bekend is. De briefschrijver is het wel eens met veel beleidsvoering van de regering-Trump, maar stelt dat die beslissingen worden genomen ondanks Trump, niet op aanraden van de president. Die zou zo vaak en onverwacht van mening veranderen, dat niemand het kan bijhouden. Er wordt in het Witte Huis hard gewerkt om de schade van het ongeleide projectiel Trump in te perken, aldus de brief. De 'immoraliteit' van de president zou hem bij alles in de weg staan.

President Trump reageerde woedend op de brief met een tweet van een woord in hoofdletters : 'VERRAAD?'. In een volgend bericht schreef hij: 'Als de Times de persoon achter de brief kent, dan moeten zij deze aangeven in het belang van de nationale veiligheid.'