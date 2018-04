Medaillewinst in Pyeongchang laat jong en oud dromen van paralympisch goud

Tess Boekhoud (13) wordt door haar moeder vanuit haar rolstoel in een zitski getild. Ze draagt een oranje skibroek met bijpassend vest. Niet geheel toevallig natuurlijk, op deze dag waarop de Nederlandse skivereniging op zoek is naar paralympisch talent in Snowworld in Zoetermeer. Ze heeft zich voor de gelegenheid alvast in de kleuren van TeamNL gehuld.

Een maand na de Paralympics in Pyeongchang, waar de Nederlandse ploeg een recordaantal van zeven medailles won, is er met 68 aanmeldingen veel animo voor de talentendag. Ook Boekhoud heeft een paralympische droom in de sneeuw.

Skiën kan ze al. Zittend, want ze werd geboren met spina bifida. Daardoor is ze verlamd in haar benen. Naast eigenschappen als doorzettingsvermogen letten de coaches ook op het soort handicap, hoe cru dat ook is. "Bij kinderen met een spierziekte wordt topsport soms lastiger", vertelt skileraar Eric Hoet. "Zij zijn soms sneller moe."

Zelf heeft Hoet MS. Hij skiet op een bionic, met twee ski's in plaats van één onder het zitvlak. Zo hoeft hij minder energie te verspillen aan balanceren als hij stilstaat.

Naast Hoet staat een groepje sporters in de sneeuw met een visuele beperking, te herkennen aan de gele hesjes waarop in koeieletters BLIND staat. Ook zij dromen van een toekomst op de Paralympics.

Maar hun ouders maken zich zorgen over heel andere thema's, blijkt in een zaal boven de skihal. Terwijl de deelnemers in de sleepjeslift worden gezet, praten hun vaders en moeders over de moeilijkheden die ze tegenkomen in de sportwereld van het gehandicapte kind.

Geen geschikt team

Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat een kind sport leuk blijft vinden, als het erachter komt dat leeftijdgenootjes zonder beperking er veel beter in zijn? Soms is er geen geschikt team in de buurt waar andere kinderen met een beperking sporten, en schiet een regulier team tekort. "Mijn dochter wilde op voetbal. Toen ze er drie keer finaal werd uitgerend, was ze er wel klaar mee", vertelt een moeder. "Sport wordt vaak leuk gevonden als je er goed in bent. Hoe laat je sport lukken als dat niet zo is?"

Een andere frustratie: het vinden van de juiste sportschoenen. Een van de ouders heeft een kind dat op maat gemaakte orthopedische schoenen nodig heeft. Dat zijn zware schoenen, niet fijn om op te sporten. Ze heeft het hele land afgezocht naar op maat gemaakte lichtgewicht-sportschoen. Nergens te vinden, vertelt ze. Ook niet bij de grote merken in Amerika. Er is geen markt voor aangepaste schoenen, werd haar door verschillende sportmerken verteld.

Er wordt geknikt, de ouders van kinderen met een beperking herkennen het. Ze hebben vaak het idee dat ze telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden. Ze moeten het hebben van een trainer die met ze mee denkt. Die het bijvoorbeeld prima vindt om met een gele bal te voetballen in plaats van met een witte, zodat die ene pupil met minder zicht de bal beter kan zien.

Er is geen markt voor aangepaste schoenen. Nergens te vinden. ook niet bij de grote merken in Amerika

Vervoer is vaak een probleem. De gehandicaptensportvereniging zit zelden om de hoek. En dan is de competitie soms ook nog helemaal in Goes -voor sommige families ver weg - omdat er nu eenmaal niet zoveel teams in de buurt zijn om tegen te spelen. "Of Den Helder of Almelo", roept een ander. Schaterlachende ouders, die de bekende issues wel herkennen.

Nog zo'n ding: geld. Blades zijn peperduur, een handbike kost al gauw een paar duizend euro. Nieuwe sportrolstoel nodig? Hoeveel en of je iets vergoed krijgt, kan sinds de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten per woonplaats verschillen. Soms is crowdfunding de enige oplossing.