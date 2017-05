McDonald's-reclame over overleden vader schiet in het verkeerde keelgat

Vooraf had McDonald’s nog het idee dat een tv-advertentie met kinderen, een dode vader en een broodje visfilet best een gouden combinatie kon opleveren. Daarom hadden advertentiekeurmeesters van de snackgigant hun goedkeuring gegeven aan een filmpje dat begint met een jongetje dat het te grote horloge van zijn overleden vader om zijn pols bindt. “Hoe was pa”, vraagt hij aan zijn moeder in de hoop dat ze zegt: hij leek op jou.

Lees verder na de advertentie

Dat was ook de lie­ve­lings­bur­ger van je vader Moeder tegen jongen in McDonalds-reclame

Pa bleek geweldig. Een goede voetballer, populair bij de meiden ook. Zelf trapt de zoon een bal finaal mis en de meisjes kijken minachtend door de arme jongen heen. Terwijl onder een loodgrijze lucht de moed hem in de schoenen zinkt, nadert in een McDonald’s-restaurant de climax. “Dat was ook de lievelingsburger van je vader”, zegt de moeder als de jongen zijn tanden in broodje Filet-o-Fish zet. Iedereen blij.

Tekst loopt door onder de video

'Ongevoelig' Maar dat gevoel beklijfde niet bij de doelgroep van McDonald’s; ouders en kinderen. Dat een broodje visfilet de pijn over het verlies van een ouder kan verlichten, is volgens een Britse organisatie die kinderen met een overleden ouder steunt ‘ongevoelig’ en ‘misbruik van kinderverdriet’. Op sociale media waren de reacties heel wat minder genuanceerd nadat de commercial op 12 mei voor het eerst verscheen. Aanvankelijk reageerde McDonald’s lauw. We zien geen reden deze advertentie te schrappen, liet het concern weten. Maar al snel veranderde het fastfoodbedrijf van gedachte. Gisteren verscheen de commercial voor het laatst. “We wilden laten zien welke rol McDonald’s speelt in het dagelijks leven van onze klanten, zowel in goede als in slechte tijden”, reageert een woordvoerder van McDonald’s in de Britse media die op de kwestie zijn gedoken. “We zullen ons creatieve proces nog eens goed bekijken en ervoor zorgen dat dit niet nogmaals gebeurt.” Het is in korte tijd de tweede keer dat een groot concern een advertentiecampagne moet schrappen na protesten van het publiek. Pepsi was vorige maand aan de beurt toen het een filmpje toonde met de Amerikaanse tv-persoonlijkheid Kendall Jenner. Ze doet mee aan een demonstratie, pakt een blikje cola, loopt op een agent af en biedt hem het blikje aan. De beelden doen onder meer denken aan de Black Lives Matter protesten, wat Pepsi op veel kritiek kwam te staan. Lees ook: Pepsi-spot met demonstrerende Kendall Jenner valt verkeerd

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.