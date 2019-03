MC Slotervaart mogelijk terug naar eigenaars: ‘Unieke situatie’

MC Slotervaart maakt mogelijk een doorstart als zorgcomplex, opvallend genoeg onder de oude eigenaars. Vastgoedonderneming Zadelhoff stapt in, en legt het geld op tafel om alle schuldeisers af te lossen. Dat maakten Zadelhoff en de aandeelhouders van MC Slotervaart vrijdagmiddag bekend. De curatoren reageren positief op het bericht. “Als alle crediteuren worden afbetaald, is dat een goede zaak”, zegt woordvoerder Marcel Paapst namens de curatoren. “We zijn in afwachting van het precieze voorstel.”

Als de schuldeisers inderdaad in een klap volledig worden afbetaald, vervalt daarmee het faillissement, zegt Paapst. Hij spreekt van een ‘vrij unieke situatie’. Het pand van MC Slotervaart staat op dit moment te koop, maar het geld dat daarmee zelfs in het meest optimistische scenario wordt opgehaald, is waarschijnlijk niet genoeg om de schuldeisers volledig af te betalen. Het pand had dan als eerste aan de gemeente Amsterdam moeten worden aangeboden, omdat die een voorkeursrecht op het gebouw heeft gevestigd.

Maar als het faillissement wordt opgeheven, komt het gebouw weer in handen zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer. Zij gaan zich niet met de exploitatie bemoeien, zo melden zij in een persbericht. Zadelhoff wil het pand verhuren aan zorgaanbieders, en zo een ‘medisch zorgcomplex voor de regio’ creëren.

Ook wil Zadelhoff medisch personeel in het gebouw laten wonen. Daarvoor is wel de medewerking van de gemeente Amsterdam nodig. “We hopen dat de gemeente met ons zal willen meedenken over het mogelijk maken van huisvesting voor medisch personeel op deze locatie, omdat het tekort aan huisvesting mede leidt tot capaciteitsproblemen in de Amsterdamse ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn enthousiast over deze invulling”, stelt Maarten Feilzer, directeur van Zadelhoff, in het persbericht.

