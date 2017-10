Mbo-studenten gaan iets vaker voor stage naar buitenland

Zo’n tienduizend mbo-studenten die in 2015 hun diploma behaalden (7 procent van in totaal 143.000) brachten gedurende hun opleiding een periode in het buitenland door, blijkt uit cijfers die Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, vandaag bekendmaakt.

Het is de tweede keer dat Nuffic in kaart brengt wat de buitenlandervaring is van mbo-studenten. In het collegejaar 2013-14 ging nog minder dan 6 procent van de mbo’ers naar het buitenland.

Ook al komen de meeste mbo’ers na hun opleiding uiteindelijk in Nederland te werken, toch is het belangrijk dat studenten internationale ervaring opdoen, vertelt Afra Verkerk, programmanager mbo bij Nuffic. “Studenten die nu worden opgeleid, hebben te maken met een internationale arbeidsmarkt. Niet alleen als ze een opleiding in toerisme doen; denk ook aan een studenten die later aan bed een patiënt tegenkomen die de Nederlandse taal niet machtig is of bij een bedrijf aan de slag gaan met veel leveranciers in het buitenland.”