Mbo'ers zijn officieel studenten. 'Onze opleiding is echt geen cursusje'

Een wens van veel mbo'ers komt uit: ze mogen binnenkort officieel student heten. Nu nog worden ze voor de wet 'deelnemer' genoemd. Een klein woord dat een groot verschil maakt, want hierdoor lopen ze tal van voordelen mis, zoals studentenkortingen en lidmaatschap van een studentenvereniging. Ook zijn sommige studentenkroegen en -clubs niet toegankelijk voor mbo'ers.

Volgens minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) dekt de huidige term de lading niet meer. "Jongeren in het mbo zijn net zo goed studenten als al die anderen. Door nu ook in de wet de term deelnemer te veranderen in het woord student doen we aan iedereen recht", aldus de minister. Het is de bedoeling dat de verandering, waarmee mbo-studenten dezelfde rechten krijgen als studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit, vanaf het collegejaar 2020-2021 in gaat.

Met de statusverandering gaat een lang gekoesterd verlangen in vervulling . "Deze verandering is geen woordspelletje", zegt Roosmarijn Dam, voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). "De wetswijziging gaat er hopelijk toe leiden dat mbo'ers terecht van dezelfde voordelen kunnen genieten als alle andere studenten." JOB voerde al een tijd actie om mbo'ers dezelfde status te geven als studenten in het hoger onderwijs.