Mazelenuitbraak treft Papoea-kinderen

De Indonesische autoriteiten hebben tientallen medische hulpverleners van het leger naar de afgelegen provincie Papoea gestuurd. Zij hebben voedsel, vaccins en apparatuur bij zich en moeten een dodelijke mazelenuitbraak beteugelen, die al het leven heeft gekost aan tientallen kinderen.

Officieel is de Indonesische overheid nog in kaart aan het brengen hoeveel doden er precies zijn gevallen, maar uit gegevens van ziekenhuizen blijkt dat sinds september al ruim 500 mensen zijn behandeld voor de mazelen. En volgens de krant Kompas zijn inmiddels zeker 61 kinderen overleden.

Volgens minister Nila Moeloek van volksgezondheid schuilt een deel van de oorzaak waarschijnlijk in gebrekkige voeding. “Als je ondervoed bent, krijg je andere ziektes”, aldus de minister.

Hoewel Papoea en het aangrenzende West-Papoea rijk zijn aan delfstoffen, behoren ze tot de armste en meest verwaarloosde provincies van Indonesië. De Papoea’s verschillen etnisch van de rest van de Indonesiërs en de meesten van hen zijn christelijk, terwijl de grote meerderheid van de Indonesiërs moslim is. Dit leidde de laatste tijd tot verwijten dat de regering in Jakarta wel hulp stuurde naar bijvoorbeeld Palestijnen en Rohingya-vluchtelingen, maar niet naar de Papoea’s.

Medicijnen

“Wij hebben een gebrek aan medische voorzieningen”, aldus de katholieke priester en activist John Jonga tegen persbureau Reuters. “Waarom is de president bezig met Burma en de bouw van een ziekenhuis in Gaza, terwijl wij hier in Papoea problemen hebben met medicijnen en zorgpersoneel?”

Papoea en West-Papoea heetten vroeger Nieuw-Guinea en werden in de jaren zestig door Nederland, via de Verenigde Naties, overgedragen aan Indonesië. De Indonesische regering beloofde destijds een referendum, waarin de Papoea’s mochten aangeven of ze zelfstandig verder wilden of zich bij Indonesië wilden aansluiten. Maar het referendum dat de Indonesiërs in 1969 organiseerden, was allesbehalve vrij en democratisch, en sommige Papoea’s dromen nog altijd van onafhankelijkheid. Er is ook nog steeds een kleine gewapende afscheidingsbeweging actief.

De fatale mazelenuitbraak treft nu het district Asmat, het woongebied van een gelijknamige stam, aan de zuidkust van Papoea. Het is een afgelegen moerasachtige regio, doorsneden met rivieren, en de Indonesische autoriteiten geven toe dat de hulp aan de slachtoffers te traag op gang is gekomen. “Wat we tot nu toe hebben gedaan, is inderdaad niet genoeg”, bevestigt een woordvoerder tegenover tv-zender Al Jazeera. “Maar laten we ons niet richten op de vraag wie wat fout heeft gedaan. Laten we ons nu richten op een oplossing.”

