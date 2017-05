Mazelenuitbraak slaat niet over naar Nederland

In Roemenië, Italië en België grijpt de ziekte om zich heen. Ook in Hongarije, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk en Zweden zijn gevallen gemeld. In het Duitse Essen is een vrouw aan de ziekte overleden. In Nederland is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu alert, maar verwacht niet dat de besmettelijke ziekte naar Nederland zal overslaan.

Dit jaar zijn er in Nederland slechts twee gevallen van mazelen gemeld. De meeste Nederlanders zijn goed beschermd, zegt Hans van Vliet, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma. "Zo'n 95 procent is tegen mazelen ingeënt. De overige vijf procent heeft de ziekte waarschijnlijk onlangs gehad, waardoor er geen gevaar op besmetting meer is."

Tussen mei 2013 en maart 2014 was er een grote mazelenuitbraak in Nederland. Tijdens de epidemie werden zo'n 2640 mazelenpatiënten gemeld, 182 kinderen lagen in het ziekenhuis en één patiënt overleed. Risicogebieden zijn plaatsen waar veel kinderen niet zijn ingeënt. De meeste ongevaccineerde mensen die mazelen konden oplopen, zijn volgens van Vliet toen ziek geweest. "Daardoor zijn ze nu levenslang beschermd."

Mazelen is herkenbaar aan de rode huiduitslag en is een van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan. Zij wordt overgedragen van mens tot bijvoorbeeld niezen of hoesten. Kinderen van 14 maanden worden in Nederland gevaccineerd tegen de ziekte, samen met bof en rode hond (de bmr-prik).

In plaatsen waar slechts een enkeling niet is ingeënt is het risico op mazelen volgens van Vliet nog kleiner door zogenaamde 'groepsbescherming': het virus kan niet ver bewegen omdat de meeste mensen beschermd zijn. Dit alles wil niet zeggen dat er geen gevallen van mazelen kunnen komen, zegt van Vliet. "Maar een epidemie zal niet zo snel weer plaatsvinden."

