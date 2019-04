Mazelenuitbraak in Los Angeles: meer dan duizend mensen in quarantaine

Aan de betrokken personen is gevraagd om thuis te blijven. Het gaat om een van de omvangrijkste quarantainebevelen in de geschiedenis van Californië.

De maatregelen werden genomen nadat bleek dat twee van de vijf mensen die gediagnosticeerd werden met de mazelen studenten waren aan de California State University en de University of California in Los Angeles. In totaal kregen meer dan duizend personen die geen bewijs van vaccinatie konden overleggen, orders om thuis te blijven. Intussen zouden nog zo’n zevenhonderd van hen in afzondering vertoeven.

De VS hebben te maken met de grootste ma­ze­len­uit­braak sinds de ziekte in 2000 als uitgebannen werd beschouwd

Hoesten en niezen Indien blijkt dat nog andere mensen op de universiteitsterreinen besmet zijn geraakt met de mazelen, wordt de quarantaine mogelijk uitgebreid, indien nodig tot het einde van dit schooljaar. Mazelen is een van de besmettelijkste ziektes ter wereld en kan ernstige of zelfs dodelijke complicaties veroorzaken (encefalitis, longontsteking, verlies van gezichtsvermogen). De ziekte verspreidt zich via hoesten en niezen, maar het virus kan nog twee uur lang in de lucht overleven nadat een zieke de ruimte heeft verlaten. Indien een patiënt bijvoorbeeld een tafel of deurknop heeft aangeraakt, kan hij op die manier alsnog de ziekte doorgeven. De Verenigde Staten hebben dit jaar te maken met de grootste mazelenuitbraak sinds de ziekte in 2000 door de VS als uitgebannen werd beschouwd. Inmiddels zijn 695 mensen besmet, maakte het Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie woensdag bekend. Daarvan zijn er 38 vastgesteld in Californië.