May weigert Europees Parlement toe te spreken

Een woordvoerder van de parlementaire brexit-coördinator Guy Verhofstadt bevestigt tegenover Trouw berichtgeving van The Guardian hierover. EU-bronnen spreken tegenover deze Britse krant van de zoveelste blunder van May in het brexit-proces. 'Weer een eigen doelpunt', aldus een van de reacties die The Guardian optekent.

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani had May gevraagd naar Straatsburg te komen om de Europarlementariërs helderheid te verschaffen over de positie van Londen in de brexit-onderhandelingen met Brussel. Die verlopen zeer stroef, mede door onzekerheid over wat het Verenigd Koninkrijk precies wil. Maar de Conservatieve premier durft zo'n publiek optreden in het hol van de leeuw kennelijk toch niet aan. Wel heeft ze de bereidheid getoond om met de leiders van de politieke groeperingen te praten, achter gesloten deuren.

Volgens Verhofstadts woordvoerder is het overleg tussen Tajani en het bureau van premier May over de precieze vorm van haar beoogde bezoek aan het parlement nog gaande. "Het liefst hebben we natuurlijk dat ze hierover in de openbaarheid treedt."

May's weigering wordt gezien als een affront tegenover de volks­ver­te­gen­woor­di­ging.

Het Europees Parlement doet formeel niet mee aan de onderhandelingen, maar moet aan het einde van de rit wel instemmen met de beoogde vertrekregeling en met alle andere afspraken met Londen, onder meer over de toekomstige handelsrelaties. Tegen die achtergrond wordt May's weigering gezien als een affront tegenover de volksvertegenwoordiging.

Premier Theresa May tijdens het vragenuur gisteren in het Britse Lagerhuis. Vandaag wees ze een uitnodiging af om een toespraak te houden in het Europese Parlement. © AFP

Transparantie Ook de Europese Commissie, die door de overige 27 EU-landen is gemachtigd om met Londen te onderhandelen, hamert van meet af aan op transparantie. Vandaag presenteerde hoofdonderhandelaar Michel Barnier een nieuwe reeks documenten over de onderhandelingspositie van de EU-27 op specifieke thema's. Een daarvan is de kwestie-Ierland, een ingewikkelde omdat het Ierse eiland straks uit een EU-land (Ierland) en een niet-EU-deel (Noord-Ierland) zal bestaan. De EU wil voorkomen dat er een 'harde grens' tussen beide gebiedsdelen ontstaat en dat Ierse burgers en bedrijven zwaar gedupeerd worden door de Brexit. Wat de Britse regering tot nu toe over dit brexit-thema heeft losgelaten, 'baart me zorgen', aldus Barnier. Brexit-minister David Davis (L) EU-onderhandelaar Michel Barnier. Hun persoonlijke verhouding zou slecht zijn. © AFP

Stekelig Intussen zijn er nieuwe signalen over de slechte persoonlijke verhouding tussen de Brusselse en de Britse onderhandelaars, meer specifiek tussen Barnier en staatssecretaris David Davis. Hun gezamenlijke persconferentie vorige week, aan het einde van hun derde overlegronde, was al zeer stekelig. Notulen van de vergadering van de Europese Commissie van 12 juli, die gisteren op de website van de commissie zijn verschenen, onderstrepen dat beeld nog eens. In die notulen uit Barnier zijn twijfels over de persoonlijke inzet en betrokkenheid van Davis. Tijdens een eerdere overlegronde in juli baarde de Brit opzien door twee uur na aankomst in Brussel alweer terug te keren naar Londen, het verdere werk overlatend aan zijn onderhandelingsteam. Ook commissievoorzitter Jean-Claude Juncker geeft in de vergadering van 12 juli uiting aan zijn 'zorgen over de kwestie van de stabiliteit en de toerekenbaarheid van de Britse onderhandelaar en diens kennelijke gebrek aan betrokkenheid'.

