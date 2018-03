May roept Russische ambassadeur op het matje na moord op dubbelspion

Dit heeft de Britse premier Theresa May vandaag gezegd. Als er geen geloofwaardige verklaring komt, dan beschouwt ze Rusland verantwoordelijk voor deze gewelddaad op Britse bodem. Het land zal dan verdere maatregelen tegen Rusland treffen. May acht het zeer waarschijnlijk dat Rusland achter de aanslag zit of dat het de chemische stof waarmee de aanslag is gepleegd heeft geleverd. Het gaat volgens May waarschijnlijk om een militair soort zenuwgas.

Skripal en zijn dochter zijn afgelopen zondag in Salisbury bewusteloos op een bankje gevonden en liggen nog steeds in coma. In en rond Salisbury worden nog steeds plaatsen afgezet en onderzocht vanwege een mogelijke besmetting met het gif. De agent die het bewusteloze stel als eerste aantrof is ook nog steeds in kritieke toestand, maar volgens May is zijn situatie stabiel.