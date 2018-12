May naar huis met lege handen, onderhandelingen gaan door

May was naar de top gegaan om er verduidelijking over het brexit-akkoord te krijgen, omdat ze het akkoord in de huidige vorm onmogelijke door haar parlement kan loodsen. Zowel de oppositie als een groot deel van haar eigen partij is tegen, net als de Ierse gedoogpartij DUP. Een stemming over het akkoord stelde ze begin deze week op het laatste moment uit tot een later moment.

Lees verder na de advertentie

De Britse premier gaat weliswaar met lege handen terug naar Londen, maar die kunnen nog gevuld raken. May vertelde aan journalisten aan het eind van de EU-top in Brussel vanmiddag dat de gesprekken over ‘verdere verheldering’ van de passages over de vermaledijde ‘backstop’ de komende dagen zullen worden voortgezet.

“We zullen de komende dagen verder discussiëren om meer verzekeringen te verkrijgen”, zei May. De ‘backstop’ is een passage in het akkoord waar veel weerstand tegen is. Het gaat om wat er gebeurt als de EU en het VK er onverhoopt niet tijdig in slagen een handelsovereenkomst te sluiten. Omdat niemand wil dat er dan opnieuw grensposten verrijzen, is er voorzien in een soort vangnet dat dan in werking treedt. Volgens brexiteers komt dat vangnet neer op een overgave aan EU-regels.

Over die passage zoekt ze nu meer duidelijkheid, zonder dat er iets aan het akkoord kan veranderen. Daarover blijven de onderhandelingen nu nog even doorlopen. Waar May ‘dagen’ zei, kan het goed zijn dat ze ‘weken’ bedoelde: het is al snel Kerst en Nieuwjaar. Bovendien lijkt het erop dat de EU zijn toezeggingen zo laat mogelijk wil inzetten.

In de gerenommeerde krant de Times, die doorgaans beschikt over goed ingevoerde bronnen, verscheen gistermiddag artikel waarin stond dat de EU het doen van toezeggingen opzettelijk vertraagt. Onder aanvoering van de Nederlandse premier Mark Rutte, die samen optrok met de Belgen, de Denen en de Fransen, zouden de EU-leiders in Brussel hebben besloten om de boel nog even te rekken. “Als je ze nu al toezeggingen doet, dan is de kans aanzienlijk dat de harde brexiteers al snel zullen terugkeren voor meer”, zou Rutte hebben betoogd. Het zou beter zijn om ze eerst even –letterlijk- in de kou te laten staan.

Omdat de wettelijke voorbereidingen voor een brexit uiterlijk 21 januari zullen moeten beginnen, kan May haar akkoord nog in het nieuwe jaar in het parlement in stemming brengen. Pas vlak voor dat moment zou de EU met de gewenste ‘verduidelijkingen’ over de brug willen komen.

Dat zou verklaren waarom na aanvankelijke welwillendheid, de EU-leiders op de Brusselse top zich plots nogal vijandig tegen May opstelden. Uit een interne discussie lekte uit dat Angela Merkel een eindeloze serie aan vragen op May had afgevuurd over wat ze dan precies wilde. Gisteravond noemde Jean-Claude Juncker haar op een persconferentie zelfs ‘vaag’.

Vandaag verliep het veel beter. Op televisiecamera’s was de hele ochtend al te zien geweest hoe de Britse premier in het openbaar ruziede met Juncker. “Hoe bedoel je vaag?”, vroeg May hem volgens een liplezer die de een televisiestation had ingehuurd. “Je noemde me ‘vaag’”. “Dat zei ik niet”, antwoordde Juncker.

De zaak werd uiteindelijk uitgepraat. “Juncker refereerde aan het proces dat hij vaag noemde, niet aan mij”, verklaarde May vanmiddag.