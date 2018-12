May krijgt een ontbijt bij Rutte, maar hoogstwaarschijnlijk geen concessies

De ontmoeting tussen Mark Rutte en Theresa May dinsdagochtend toonde allervriendelijkst. Na een grapje dat zowel het Catshuis als de Britse ambtswoning in Downing Street het huisnummer tien hebben, nam de premier zijn Britse collega dinsdagochtend in Den Haag mee naar binnen voor een werkontbijt. Zonder vragen te beantwoorden of een verklaring af te leggen reisde May daarna door naar Berlijn.

Lees verder na de advertentie

De Britse premier is bezig met een tournee langs Europese leiders om te praten over haar politieke problemen. Maandagavond besloot ze de door haar uitonderhandelde vertrekregeling uit de Europese Unie niet in het Lagerhuis in stemming te brengen, omdat er hoogstwaarschijnlijk geen meerderheid voor is. Na het Haagse ontbijt en een lunch met Angela Merkel volgen ontmoetingen in Brussel met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Raadsvoorzitter Donald Tusk. Die hebben net als Rutte al laten weten dat er wat hen betreft niets aan het vertrekakkoord zal veranderen.

Rutte heeft ruimschoots ervaring met cosmetische oplossingen om controversiële internationale afspraken alsnog door het nationale parlement te loodsen

De tournee van May lijkt dan ook grotendeels een herhaling van zetten. Het Britse anti-EU kamp betoogt al jarenlang dat het een betere deal in Brussel uit het vuur kan slepen door parallel te onderhandelen met een aantal naaste partners zoals Duitsland en Nederland. Die zouden dan in Brussel gaan lobbyen voor de soort toekomstige relatie zoals Londen die graag voor zich ziet. Maar de afgelopen jaren hebben deze inspanningen nog geen resultaat opgeleverd, omdat de landen die wel in de EU blijven geen verdeeldheid in de tent willen.

Ervaring van Rutte May lijkt ook te proberen nogmaals de zogeheten Backstop ter discussie te stellen. Die regeling moet ervoor zorgen dat als Brussel en Londen na een overgangsperiode er niet in slagen een nieuw vrijhandelsverdrag te sluiten, er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. De Brexiteers hebben er moeite mee dat zij op die manier zonder einddatum of opzegclausule aan Europese regels gebonden kunnen zijn. Maar een aanpassing op dit punt zou de essentie van de Backstop teniet doen. Die moet er juist voor zorgen dat er in geen geval een harde grens op het Ierse eiland komt. Waarschijnlijk heeft Rutte May nogmaals van argumenten voorzien die zij in Londen kan gebruiken. Vrijdag zei hij al dat het voor de EU ook niet ideaal is als de Backstop erg lang duurt. Op termijn zal het volgens Rutte steeds lastiger worden handelsregels tussen de EU en een niet-lidstaat gelijk te houden. De angst van sommige Brexiteers dat de EU de Backstop wil gebruiken om tot in het oneindige invloed op Groot-Brittannië houden, is volgens Rutte dus niet terecht. Mogelijk kunnen dergelijke geruststellende woorden voor May op papier gezet worden. Rutte zelf heeft inmiddels ruimschoots ervaring met dergelijke cosmetische oplossingen om controversiële internationale afspraken alsnog door het nationale parlement te loodsen. Zowel bij het associatieverdrag met Oekraïne als het migratiepact van Marrakesh kwam er uiteindelijk een inlegvel dat aan de inhoud van het akkoord niets veranderde.

Lees ook:

Theresa May: een koppige vrouw met onmogelijke missie marcheert voort Na het sluiten van een akkoord met de EU vier weken geleden beloofde premier Theresa May dat ze haar uiterste best zou doen om haar parlement er ook achter te krijgen. Het lijkt een onmogelijke missie.