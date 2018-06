May komt thuis met weer een EU-alarm

Ruim twee jaar na het brexit-referendum, en precies negen maanden voor het daadwerkelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is Brussel gisteren met een aller- maar dan ook echt allerlaatste waarschuwing aan Londen gekomen. "Leg je kaarten op tafel", zei voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad na afloop van de zomertop.

De 27 regeringsleiders (de Britse premier May was al naar huis) hadden gisterochtend slechts een paar minuten nodig om hun strenge slotverklaring af te stempelen, een makkelijke klus na hun nachtelijke marathonberaad over migratie. "De Europese Raad uit er zijn bezorgdheid over dat nog geen wezenlijke vorderingen zijn gemaakt met een akkoord over een noodoplossing voor Ierland/Noord-Ierland", staat daarin.

Alle partijen zijn het erover eens dat dit grensgebied niets zou mogen merken van de brexit, maar de Britse regering heeft nog steeds niet gezegd hoe dat zou moeten, met een Verenigd Koninkrijk dat uit de interne EU-markt stapt.

Vaart

"Daarnaast moet ook vaart worden gezet achter de werkzaamheden voor het opstellen van een politieke verklaring over het kader voor de toekomstige betrekkingen", gaat de officiële EU-vermaning van de 27 lidstaten verder. Dat gaat over het soort handelsrelatie dat Londen na de overgangsperiode van bijna twee jaar met de EU wil hebben. "Het VK moet daartoe zijn standpunt verder verduidelijken, en realistische en werkbare voorstellen presenteren." Dat is aanzienlijke klaardere taal dan de regeringsleiders een paar uur eerder over migratie op papier wisten te zetten.

May heeft volgende week topberaad met haar kernministers waarin de openstaande kwesties zouden moeten worden opgehelderd. De premier kampt met grote verdeeldheid in haar Conservatieve partij over de praktische uitwerking van de brexit.

"De tijd is krap", zei ook EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Zijn streven was in oktober een alomvattend brexit-akkoord te hebben, omdat in de maanden daarna alle nationale parlementen in de EU er hun zegen aan moeten geven, alsmede het Europees Parlement. Als die overeenstemming er in het najaar niet is, dreigt een 'no deal'-scenario met mogelijk desastreuze gevolgen onmiddellijk na de brexit-datum, 29 maart 2019.