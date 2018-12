May koerst stug aan op brexit-stemming

May heeft genoeg redenen om de stemming over haar deal uit te stellen, want het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat ze een meerderheid haalt. Net als de gehele oppositie is haar coalitiepartner, de Noord-Ierse partij DUP, tegen het akkoord. Ook in haar eigen Conservatieve Partij is er weerstand.

Maar May zet door, daar wil Barclay geen misverstand over laten bestaan. “De stemming gaat door en dat is omdat het een goede deal is en de enige deal”, aldus de minister. Hij waarschuwde voor nieuwe gesprekken met Brussel. “De Spanjaarden, de Fransen en de anderen zullen draaien als we de onderhandelingen willen heropenen, en nog meer vragen.”

Binnen de Conservatieve Partij is de druk op May groot om de gesprekken met Brussel te heropenen. Ook Boris Johnson, oud-minister van buitenlandse zaken, lijkt dat een goed idee. Dat kan volgens hem nog nadat de bestaande deal is afgeschoten.

Mysterie “Niks is voorbij voordat het voorbij is”, zei Johnson. In Brussel ‘zullen ze luisteren’ als May weer aanklopt, verwacht hij. De voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie hebben herhaaldelijk gezegd dat wat nu op tafel ligt de enige keuze is. De deal waar het nu over gaat, bevat slechts tijdelijke regelingen. Als Groot-Brittannië na 29 maart 2019 geen EU-lid meer is, begint het echte onderhandelen pas. May’s tegenstanders, in ieder geval die in haar eigen partij, vrezen dat hun land ondertussen veel te veel gebonden blijft aan Europese afspraken. Wat er gebeurt als May’s akkoord sneuvelt, is een mysterie. Groot-Brittannië komt in ‘onbekende wateren’ terecht als dat gebeurt, zei de premier zelf. Zij waarschuwde in de Mail on Sunday dat het afwijzen van haar deal zal leiden tot ‘ernstige onzekerheid voor het land, met een zeer serieus risico van geen brexit of uit de EU vertrekken zonder deal’. In een opiniepeiling van The Independent is 52 procent van de Britten nu tegen de brexit, vrijwel hetzelfde percentage dat in een referendum in 2016 juist voor de brexit stemde. May’s akkoord krijgt de steun van slechts 13 procent. Maar op de vraag wat het parlement nu moet doen, zegt 31 procent: Geen idee.