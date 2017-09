May haalt band met Japan aan

Japan en Groot-Brittannië willen vrijwel meteen na de Brexit in 2019 een onderling handelsverdrag in werking laten treden. Volgens persbureau Reuters is dat de uitkomst van het eerste, driedaagse bezoek van Theresa May aan Japan.

De Britse premier dronk thee met premier Abe en ontmoette de keizer, maar sprak ook met topmensen van industriekolossen Toyota, Nissan en Hitachi. Belangrijkste doel van het bezoek was de Japanse twijfel weg te nemen over het Britse vertrek uit de EU. May noemde Japan een sleutelland voor Groot-Brittannië - de handelsbelangen zijn aanzienlijk - en zei dat beide 'eiland-staten' moeten samenwerken.

Het ging ook over veiligheid. Niet zo vreemd, want May landde woensdag in Japan nadat er een Noord-Koreaanse raket overheen gevlogen was. Beide landen gaan meer samenwerken op het gebied van defensie, terrorisme en cybercriminaliteit, ook rond de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Maar al met al was het vooral een handelsreis. May nam bijvoorbeeld vijftien Britse zakenlieden mee, onder wie topmensen van de bank Barclays, de Scotch Whisky Association en Aston Martin.

Innovatiecentrum Die bouwer van sportwagens presenteerde in Tokio een pakket aan investeringen en handel ter waarde van 543 miljoen euro in vijf jaar tijd. Het gaat om de export van 434 miljoen euro aan Aston Martins, waaronder het eerste SUV-type. De Britten bouwen een innovatiecentrum in Japan en kopen voor 76 miljoen pond aan onderdelen bij Japanse leveranciers zoals bandenfabriek Bridgestone en Mitsubishi. Mooi meegenomen is dat de deal voor banen zorgt in Britse fabrieken, merkte May op. Japanse func­ti­o­na­ris­sen lieten weten dat het verdrag met de EU belangrijker voor ze is dan met de Britten Sinds Margaret Thatcher in de jaren tachtig Japanse bedrijven uitnodigde om te investeren in Groot-Brittannië, als poort naar Europa, hebben Japanse bedrijven er voor 48 miljard euro aan directe investeringen opgebouwd. Duizend Japanse bedrijven bieden 140.000 Britten werk. Na het brexitreferendum van vorig jaar uitte Japan zijn kritiek in een lange wensenlijst. Wil Groot-Brittannië een attractieve handelpartner blijven, dan moet het onder meer hogere invoertarrieven, rompslomp bij de douane en afwijkende producteisen vergeleken met Europa vermijden. En als Japanse bedrijven geen goedkope arbeiders uit Oost-Europa meer kunnen aantrekken, houd dan ook rekening met hogere arbeidskosten en duurdere producten, waarschuwde Japan.

Fantastisch handelsakkoord In aanloop naar het bezoek lieten Japanse functionarissen weten dat het verdrag met de EU belangrijker voor ze is dan met de Britten. Enkele Japanse financiële instellingen hebben aangekondigd hun heil te zoeken op het vasteland. Toyota en Nissan blijven auto's maken in Groot-Brittannië, maar onbekend is welke toezeggingen de Britten daarvoor hebben gedaan. Het plan is nu om het handelsakkoord tussen de EU en Japan als basis te gebruiken voor een verdrag tussen Japan en Groot-Brittannië, bevestigt May. Minister van buitenlandse zaken Boris Johnson voorspelde deze zomer in Japan dat het een 'fantastisch, all-singing, all-dancing' handelsakkoord gaat worden.

