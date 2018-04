May en Trump: gezamenlijke actie tegen Syrië als afschrikmiddel

Trump en May spraken elkaar nadat de belangrijkste ministers van Groot-Brittannië hun steun hadden uitgesproken voor eventuele vergeldingsacties samen met de VS en Frankrijk om zo verdere inzet van chemische wapens door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad tegen te gaan.

"Ze zijn het eens dat duidelijk moet zijn dat het gebruik van chemische wapen niet zonder consequenties is. Daarnaast is het belangrijk om toekomstig gebruik van chemische wapens door het regime van Assad te ontmoedigen", liet het ministerie van May in een verklaring weten. "Beide landen hebben afgesproken nauw samen te werken aan een internationale reactie."

Trump zelf matigde onlangs zijn toon over een mogelijke aanval op Syrië. Hij had eerder een vergeldingaanval met 'slimme raketten' aangekondigd naar aanleidingt van het gebruik van chemische wapens, maar liet later weten dat een mogelijke aanval 'snel of juist helemaal niet snel' plaats zou vinden.

Bashar al-Assad heeft nog niet formeel gereageerd op de dreigingen van Trump.