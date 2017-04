May blijft rustig over Gibraltar

Theresa May antwoordde gisteren met gelach toen verslaggevers haar vroegen of Groot-Brittannië bereid was om Spanje de oorlog te verklaren vanwege Gibraltar. "We gaan met alle landen van de EU zitten en praten, inclusief Spanje, over de best mogelijke deal voor Groot-Brittannië en hen."

De Britse premier lijkt met haar reactie te willen tonen zich niet gek te laten maken door de rel die afgelopen dagen rondom de kwestie-Gibraltar is ontstaan. Brussel liet weten dat als de relatie met Gibraltar aan de orde komt bij de Brexit-onderhandelingen, Spanje vetorecht krijgt.

Het lokte verhitte reacties uit. Op Gibraltar zelf, waar het overgrote deel van de inwoners bij Groot-Brittannië wil blijven horen, maar ook in Londen. May zou bereid zijn Gibraltar op dezelfde manier te verdedigen als haar voorgangster Margaret Thatcher in 1982 met de Falklandeilanden heeft gedaan, zei Michael Howard, de voormalige Conservatieve leider.

Verrast De vergelijking met de Falklandoorlog verbaasde Alfonso Dastis, de Spaanse minister van buitenlandse zaken. "De Spaanse regering is een beetje verrast door de toon die uit Groot-Brittannië komt, een land dat bekendstaat om zijn kalmte." Maar het is de vraag hoe oprecht zijn verbazing is. De status van Gibraltar is al sinds het in 1713 in Britse handen kwam, een gevoelige kwestie, die nu opnieuw wordt opgerakeld. Dat weet Dastis uiteraard ook. Door in Brussel te lobbyen om Gibraltar expliciet in de Brexit-spelregels op te nemen, hoopt Madrid wellicht zijn belangen rond de Britse enclave te verstevigen. Maar May liet zich niet zoals haar partijgenoot Lord Howard uit de tent lokken. Ze zei rustig af te wachten wat voor spelregels de lidstaten later deze maand uiteindelijk overeenkomen over de Brexit.

