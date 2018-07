Maximumstraf voor doden Savannah

Twee jaar jeugddetentie, maximaal zeven jaar jeugd-tbs en als dat niet genoeg is aansluitend tbs voor volwassenen. Die straf legde de rechtbank in Utrecht gisteren op aan de 17-jarige jongen in Den Bosch die al vastzat voor de dood van Savannah. Het lichaam van het meisje werd vorig jaar gevonden in een sloot. Een paar dagen daarvoor werd ze vermist, tegelijkertijd met leeftijdsgenote Romy uit Hoevelaken. Dat leidde tot veel publiciteit maar later bleken de zaken los van elkaar te staan.

Voor de dood van Romy werd snel een eveneens 14-jarige jongen veroordeeld, die zijn daad direct had opgebiecht. De verdachte in de zaak van Savannah, die destijds 16 jaar was, heeft altijd ontkend. De rechter zegt echter dat er duidelijk bewijs is dat hij samen met haar in een sloot is beland, waar zij het leven liet.

Anders dan de aanklager acht de rechter niet bewezen dat de jongen, die een relatie met Savannah had maar signaleerde dat zij ook met 'andere jongens' contcten zou hebben, op dat moment al van plan was haar te doden. In chatberichten met vrienden en met het meisje uitte hij weliswaar dreigende taal, maar volgens de rechter is het niet ongebruikelijk dat jongeren in grove taal communiceren via bijvoorbeeld WhatsApp. Daarom is er geen sprake van moord, maar doodslag. Ook is de jongen, die een ontwikkelingsachterstand heeft, verminderd toerekeningsvatbaar.

Slachtofferverklaringen Toch gaat de rechter mee in de eis van het Openbaar Ministerie om de jongen de maximumstraf te geven. "Ook al is het doodslag en geen moord, het is een zeer ernstige daad die de maximumstraf rechtvaardigt", zegt persrechter Isabelle Severeijns. De jongen wordt zwaar aangerekend dat hij het lichaam van Savannah heeft achtergelaten, door haar dood de nabestaanden zwaar leed heeft berokkend en hen ook niet de kans heeft gegeven om fatsoenlijk afscheid te nemen van het lichaam, dat dagenlang in de sloot lag. De rechter memoreert in het vonnis de slachtofferverklaringen van de ouders en opa van het meisje. De jongen is 'een kind in grote nood, dat zo snel mogelijk hulp moet krijgen'. Zijn advocate zegt in reactie op het vonnis ook dat hij zo snel mogelijk in behandeling moet gaan. Met zijn ouders en hemzelf kijkt ze nog of ze in hoger beroep gaan.