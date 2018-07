Maximale werkstraf voor hackende broers

De rechter hield er rekening mee dat de mannen meewerkten aan het politieonderzoek, dat ze een geen strafblad hebben en lang moesten wachten op hun veroordeling.

Het Openbaar Ministerie vond wel dat de broers uit Amersfoort gevangenisstraf verdienen. Al was de strafeis van een jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk, ook al een stuk lager dan wat er volgens de richtlijnen van justitie mogelijk is voor dit soort misdrijven. In theorie had de straf zelfs kunnen oplopen tot twaalf jaar cel. De hoop is dat het internetcriminelen - een groeiende groep - afschrikt.

Veel slachtoffers betaalden, volgens het OM verdienende de mannen samen zo'n twintigduizend euro.

De broers Dennis en Melvin van den B. maakten de zogenoemde ransomware vanuit hun ouderlijk huis. Nadat ze computers van slachtoffers hadden besmet, kregen die een melding te zien dat alle bestanden versleuteld zijn en dat voor de sleutel losgeld betaald moet worden.

Deze afbeelding kregen slachtoffers op hun pc te zien.

De ransomware (de broers noemde het 'CoinVault') besmette in 2015 wereldwijd ruim 1200 mensen. Omdat Melvin en Dennis kleine foutjes maakten, konden ze worden opgespoord. Dat laatste is bij internetcriminelen, die zich kunnen verschuilen achter de anonimiteit van een toetsenbord, zeker niet vanzelfsprekend.

De rechtbank geeft de broers de maximale taakstraf, plus een voorwaardelijke gevangenisstraf wat moet voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan. Ook moeten de mannen een aantal slachtoffers schadevergoeding betalen. Die raakten persoonlijke en zakelijke documenten en foto's kwijt door het virus, maar klaagden vooral over de stress die het opleverde, lieten een aantal slachtoffers twee weken geleden tijdens de zitting duidelijk blijken.

De broers hebben spijt betuigd. Ze gingen steeds een stapje verder omdat ze wilden kijken wat ze allemaal konden, maar dachten daarbij naar eigen zeggen niet aan de slachtoffers.