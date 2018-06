Máxima: Mijn zus Inés was ziek en kon niet genezen

"Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden", vervolgde zij. De koningin bedankte iedereen voor het medeleven en het respect dat de media naar de familie hebben getoond na de dood van haar jongste zusje.

Op woensdag 6 juni werd Inés Zorrequieta dood aangetroffen in haar appartement in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Ze leed al langere tijd aan depressie en een eetstoornis, zo schreven Argentijnse media. Het bericht over de ‘suicidio’ van de ‘hermana de la reina Máxima de Holanda’ werd groot opgepakt in de Argentijnse pers en op de sociale media.

Ik wil echt mijn heel grote dank uitspreken voor de talloze brieven en berichten. Het heeft ons echt geholpen. Dank, dank, dank Koningin Máxima

Alle voor koningin Máxima geplande publieke bezoeken in de weken die daarop volgden werden afgezegd. Het bezoek aan het UMCG Protonentherapiecentrum in Groningen was haar eerste publieke optreden sinds het overlijden van Inés. "Vandaag ben ik weer aan het werk gegaan na een moeilijke tijd. Ik ben eigenlijk blij dat ik dit bezoek heb kunnen doen, omdat het zoveel betekent voor mensen met kanker. Mensen die ziek zijn, maar toch met hoop op genezing", zei Máxima.

"Mijn kleine, lieve, begaafde zusje Inés was ook ziek. Zij kon geen vreugde vinden en ze kon niet genezen. Ik wil echt mijn heel grote dank uitspreken voor de talloze brieven en berichten. Het heeft ons echt geholpen. Dank, dank, dank," aldus de koningin.