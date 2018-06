Maxim staat op werkdagen van half negen tot half zes in de zandbak

Hebben de vogels er niet aan gezeten, of erger: mensen met te veel drank op? In opdracht van de World Sand Sculpting Academy werkt hij op het Lange Voorhout in Den Haag aan een sculptuur over Scheveningen: met het Kurhaus, het vissersvrouwtje en de visionair Jacob Pronk. Die opende er in 1818 als eerste een badhuis.

Snijden is de basis van zijn werk. Zijn gereedschap: schepjes, vlak-spanen, troffels en paletmessen. Gazendam begon lang geleden in de zandbak van Madurodam, daar had hij op zijn vijftiende een bijbaantje. Talent had hij niet, zegt hij zelf. Door veel te oefenen is hij gekomen waar hij nu is: op het WK zandsculpturen maken. Omdat Nederland gastland is, dingt hij als Nederlander jammer genoeg niet mee naar een prijs.

Gazendam werkt fulltime als zandkunstenaar, van half negen tot half zes: "Elke sculptuur die ik maak is een oefening voor de volgende". Voor zijn sculpturen gebruikt hij standaard rivierzand, dat werkt beter dan de ronde afgesleten korrels van het strand. Zand fascineert hem mateloos. "Het is zo'n natuurlijk materiaal. Toch verbaas ik mij nog elke keer wat je er allemaal van kunt maken."

De sculpturen zijn t/m 19/8 te zien.