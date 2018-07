Max Verstappen wint Grote Prijs van Oostenrijk

De race verliep dramatisch voor topteam Mercedes. Niet alleen Valtteri Bottas viel uit met een kapotte auto, ook regerend wereldkampioen Lewis Hamilton moest tegen het einde van de race zijn bolide met mechanische problemen aan de kant zetten. Daniel Ricciardo, de Australische teamgenoot van Verstappen, haalde eveneens de finish niet.

De Fin Kimi Räikkönen kwam in de laatste ronden nog dichtbij in zijn Ferrari, maar kon de Nederlander niet echt bedreigen. Räikkönen werd tweede, Sebastian Vettel finishte als derde. De Duitse kopman van Ferrari nam de leiding in het kampioenschap weer over van Hamilton. Vettel heeft nu één punt meer.

De race viel helemaal de kant op van de Limburger door een blunder van Mercedes

Verstappen kende een sterke start, waarbij hij met een inhaalactie op Räikkönen doorschoof van de vierde naar de derde plek. Even later kreeg hij de tweede plaats cadeau door het uitvallen van Bottas, nota bene de winnaar van vorig jaar die zaterdag nog poleposition had veroverd.

